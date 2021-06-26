49-річний український воїн загинув в результаті обстрілу на Донбасі

Загинув Андрій Гонар з Кривого Рогу, боєць 58-ї мотопіхотної бригади.

З початку доби бойовики на Донбасі зробили декілька обстрілів українських позицій. В результаті одного з них, що сталвся біля населеного пункту Піски в Донецькій області, отримав несумісне з життям осколкове поранення український військовослужбовець. Про це повідомив штаб ООС.

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З початку поточної доби зафіксовано девʼять обстрілів позицій Обʼєднаних сил. Поблизу Пєсков противник двічі вів вогонь з мінометів 120-мм і станкових протитанкових гранатометів.

Обстріли також велися біля Гнутове, Талаківці і Красногоровки.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь. Про дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ", — сказали в штабі.

Біля Пєсков загинув старший солдат Андрій Гонар. Про це повідомили в Facebook 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського.

"На сході країни під час несення служби на позиції в результаті обстрілу отримав осколкове поранення несумісне з життям старший солдат Гонар Андрій Миколайович, старший водій мотопіхотної роти", — йдеться в повідомленні.

Загиблий солдат був родом з Кривого Рогу. Служив в 58-й бригаді з червня 2019 року. Йому було 49 років.

Нагадаємо, в штабі ООС спростували причетність ВСУ до загибелі чотирьох бойовиків на Донбасі. Згідно з даними штабу, під час переміщення між позиціями проросійські бойовики потрапили на власне мінне загородження. Через це кілька окупантів загинуло та отримали поранення. На допомогу першій групі вийшла друга, яка також потрапила на мінне поле.

14 червня в зоні проведення ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ВСУ.