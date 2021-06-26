49-летний украинский воин погиб в результате обстрела на Донбассе

Погиб Андрей Гонар из Кривого Рога, боец 58-й мотопехотной бригады.

С начала суток боевики на Донбассе совершили несколько обстрелов украинских позиций. В результате одного из них, случившегося возле населенного пункта Пески в Донецкой области, получил несовместимое с жизнью осколочное ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщил штаб ООС.

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С начала текущих суток зафиксировано девять обстрелов позиций Объединенных сил. Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-мм и станковых противотанковых гранатометов.

Обстрелы также велись возле Гнутово, Талаковки и Красногоровки.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ", – сказали в штабе.

Возле Песков погиб старший солдат Андрей Гонар. Об этом сообщили в Facebook 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского.

"На востоке страны во время несения службы на позиции в результате обстрела получил осколочное ранение несовместимое с жизнью старший солдат Гонар Андрей Николаевич, старший водитель мотопехотной роты", – говорится в сообщении.

Погибший боец был родом из Кривого Рога. Служил в 58-й бригаде с июня 2019 года. Ему было 49 лет.

Напомним, в штабе ООС опровергли причастность ВСУ к гибели четырех боевиков на Донбассе. Согласно данным штаба, во время перемещения между позициями пророссийские боевики попали на собственное минное заграждение. Из-за этого несколько оккупантов погибло и получили ранения. На помощь первой группе вышла вторая, которая также попала на минное поле.

14 июня в зоне проведения ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое бойцов ВСУ.