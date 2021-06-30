Стан катастрофічний: екологи знайшли у водах Дніпра понад 160 небезпечних забруднювачів
Головну водну артерію України отруюють хімікати, синтетичні речовини та важкі метали. Повне очищення річки може коштувати бюджету 8 мільярдів гривень.
Фахівці знайшли в річці Дніпро 161 шкідливу речовину, які загрожують здоровʼю українців. Рахункова палата представила звіт екологів на офіційному сайті.
У рамках державної програми з розвитку водного господарства й екологічного оздоровлення басейну Дніпра експерти провели аудит і зафіксували значне погіршення якості води. Згідно з останніми дослідженнями, в річці перевищена концентрація:
- сільськогосподарських отрутохімікатів; фармацевтичних препаратів;
- синтетичного мускусу (використовується в парфумерії);
- важких металів: цинку та міді, а також ртуті.
Через цвітіння водоростей у Дніпрі масово гине риба. Крім того, річка значно зміліла, адже її дно не поглиблювали з тих пір, як припинили активно використовувати для судноплавства.
"Так, екологічний стан басейну Дніпра фактично катастрофічний", — підкреслила пресслужба Рахункової палати.
З Дніпра за рік викачують майже 7,4 мільярдів кубометрів води, що становить 78,7% усього забору з поверхневих обʼєктів України. За даними відомства, на оздоровлення і поліпшення якості води в Дніпрі з бюджету за чотири роки виділили всього 4,2 мільйони гривень, які витратили на проведення екологічного моніторингу, розвиток інформаційних систем, будівництво та ремонт каналізаційних систем на рівні 16% від плану, а також побудували 14% запланованих обʼєктів зливної каналізації.
"Якщо екологічна ситуація в басейні річки не покращиться, вода й надалі буде забруднюватися. Виникне необхідність його повного очищення, що призведе до значних навантажень на державний бюджет. Витрати можуть бути більш ніж 2 тисячі разів більше передбачених", — підкреслили експерти.
Раніше стало відомо про екологічне лихо з мором судаків на Київському водосховищі. Місцеві жителі помітили трупи мертвих риб, які засіяли весь правий берег від ГЕС і до Межигірʼя. Начальник Управління Держрибагентства в Києві та Київській області доручив патрулю провести розслідування.
В Україні будують флот на Дніпрі вартістю 200 мільйонів доларів, який налічуватиме 31 баржу і 16 буксирів. Можливо, заради цього дно річки почнуть поглиблювати. Компанія "Українське Дунайське пароплавство" запевняє, що проект Dnipro Transportation допоможе відродити річковий шлях E-40.