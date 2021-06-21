"Екологічна катастрофа на Київському водосховищі": берег усипаний мертвою рибою (фото)

У соцмережах писали, що трупи судака розтягнулися на декілька кілометрів уздовж Київського моря. У Держрибагентстві повідомили, що вже відправили на місце патруль для перевірки.

На березі Київського водосховища (Київського моря) виявили безліч трупів мертвого судака. Про це повідомив на своїй сторінці користувач Facebook Данила Сазонов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Екологічна катастрофа на Київському водосховищі. Весь правий берег від дамби ГЕС і кілометри на три вище Межигір'я (вище просто не плавали) усипаний мертвим судаком", — написав Сазонов.

За його словами, берег водосховища був усипаний трупами мертвих рибин вагою по 2-3 кілограми.

"Кількість загиблої риби, навіть приблизно, не піддається оцінці. Ми налічували до 3 на метр", — повідомив Сазонов.

Він зазначив, що збиток від цієї ситуації вже є непоправним, а наслідки, особливо з урахуванням початку купального сезону, можуть бути абсолютно непередбачуваними.

[ + – ] Мертвий судак на Київському водосховищі Фото: facebook.com/dansazono [ + – ] Мертвий судак на Київському водосховищі Фото: facebook.com/dansazono [ + – ] Мертвий судак на Київському водосховищі Фото: facebook.com/dansazono [ + – ] Мертвий судак на Київському водосховищі Фото: facebook.com/dansazono

У коментарях до публікації деякі користувачі також повідомляли, що спостерігали подібну ситуацію на Київському морі.

"Вчора бачили цю картину, виїхали відпочити називається... Проїхали вздовж берега, картина всюди однакова, жах просто", "Реально вже приблизно тиждень як риба почала вмирати", "Тиждень тому теж було", — відзначали коментатори.

Володимир Мухін, начальник Управління Держрибагентства в Києві та Київській області, повідомив під публікацією Сазонова, що він уже дав розпорядження патрулю відреагувати на "масовий мор риби" і підготувати відповідні звернення.

Втім, зазначив Мухін, на поточний момент у Держрибагентства обмежені повноваження у цьому питанні, оскільки відомство вивели з підпорядкування Міністерства екології та передали під управління Міністерства аграрної політики та продовольства, а ситуація на Київському водосховищі, за словами чиновника, "більше стосується екології".

А провідний присвяченого рибної ловлі телеканалу "Трофей" Семен Олд в коментарях до публікації Сазонова написав, що це вже далеко не перший подібний інцидент з рибою на водосховищі.

"Якби частіше бували на водосховищі, то знали б, що подібні заморні явища відбуваються із заздрісною постійністю приблизно раз в 7-8 років. Хімія тут ні до чого. Проблеми закладені в надрах самого водосховища. Які саме, питання до іхтіолога", — написав ведучий.

Також він зазначив, що судак гине першим, оскільки його імунітет є найслабшим. Втім, за його словами, стадо судака швидко відновлюється.

"Розібратися з питанням можна лише спустивши водосховище, але це навіть теоретично неможливо", — написав Семен Олд.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Держрибагентство виявило багато мертвої риби й в Молочному лимані Азовського моря. У відомстві зазначали, що на одному квадратному метрі налічувалося від 300 до 500 трупів азовської хамси.

А в жовтні фахівці гідроцеху Запорізької атомної електростанції провели зариблення, випустивши в ставок-охолоджувач ЗАЕС близько півмільйона рибин. Повідомлялося, що така операція проводиться двічі на рік, і навесні в рамках аналогічних заходів у ставок вже потрапило близько 62 тисяч риб.