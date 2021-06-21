"Экологическая катастрофа на Киевском водохранилище": берег усыпан мертвой рыбой (фото)

В соцсетях писали, что трупы судака растянулись на несколько километров вдоль Киевского моря. В Госрыбагентстве сообщили, что уже отправили на место патруль для проверки.

На берегу Киевского водохранилища (Киевского моря) обнаружили множество трупов мертвого судака. Об этом сообщил на своей странице пользователь Facebook Данила Сазонов.

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"Экологическая катастрофа на Киевском водохранилище. Весь правый берег от дамбы ГЭС и километра на три выше Межигорья (выше просто не плавали) усыпан мертвым судаком", — написал Сазонов.

По его словам, берег водохранилища был усыпан трупами мертвых рыбин весом по 2-3 килограмма.

"Количество погибшей рыбы, даже приблизительно, не поддается оценке. Мы насчитывали до 3 на метр", — сообщил Сазонов.

Он отметил, что ущерб от этой ситуации уже является невосполнимым, а последствия, особенно с учетом начала купального сезона, могут быть абсолютно непредсказуемыми.

[ + – ] Мертвый судак на Киевском водохранилище Фото: facebook.com/dansazono [ + – ] Мертвый судак на Киевском водохранилище Фото: facebook.com/dansazono [ + – ] Мертвый судак на Киевском водохранилище Фото: facebook.com/dansazono [ + – ] Мертвый судак на Киевском водохранилище Фото: facebook.com/dansazono

В комментариях к публикации некоторые пользователи также сообщали, что наблюдали подобную ситуацию на Киевском море.

"Вчера видели эту картину, выехали отдохнуть называется… Проехали вдоль берега, картина по всюду одинаковая, ужас просто", "Реально уже примерно неделя как рыба начала дохнуть", "Неделю назад тоже было", — отмечали комментаторы.

Владимир Мухин, начальник Управления Госрыбагентства в Киеве и Киевской области, сообщил под публикацией Сазонова, что он уже дал распоряжение патрулю отреагировать на "массовый мор рыбы" и подготовить соответствующие обращения.

Впрочем, отметил Мухин, на текущий момент у Госрыбагентства ограниченные полномочия в этом вопросе, поскольку ведомство вывели из подчинения Министерства экологии и передали под управление Министерства аграрной политики и продовольствия, а ситуация на Киевском водохранилище, по словам чиновника, "больше касается экологии".

А ведущий посвященного рыбной ловле телеканала "Трофей" Семен Олд в комментариях к публикации Сазонова написал, что это уже далеко не первый подобный инцидент с рыбой на водохранилище.

"Если бы почаще бывали на водохранилище, то знали бы, что подобные заморные явления происходят с завидным постоянством примерно раз в 7-8 лет. Химия тут ни причем. Проблемы заложены в недрах самого водохранилища. Какие именно, вопрос к ихтиологам", — написал ведущий.

Также он отметил, что судак гибнет первым, поскольку его иммунитет является наиболее слабым. Впрочем, по его словам, стадо судака быстро восстанавливается.

"Решить вопрос можно лишь спустив водохранилище, но это даже теоретически невозможно", — написал Семен Олд.

Напомним, в ноябре 2020 года Госрыбагентство обнаружило много мертвой рыбы и в Молочном лимане Азовского моря. В ведомстве отмечали, что на одном квадратном метре насчитывалось от 300 до 500 трупов азовской хамсы.

А в октябре специалисты гидроцеха Запорожской атомной электростанции провели зарыбление, выпустив в пруд-охладитель ЗАЭС около полумиллиона рыбин. Сообщалось, что такая операция проводится дважды в год, и весной в рамках аналогичных мероприятий в пруд уже попало около 62 тысяч рыб.