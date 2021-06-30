Состояние катастрофическое: экологи нашли в водах Днепра более 160 опасных загрязнителей

Главную водную артерию Украины отравляют химикаты, синтетические вещества и тяжелые металлы. Полная очистка реки может обойтись бюджету в 8 миллиардов гривен.

Специалисты нашли в реке Днепр 161 вредное вещество, которое угрожают здоровью украинцев. Счетная палата представила отчет экологов на официальном сайте.

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В рамках государственной программы по развитию водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна Днепра эксперты провели аудит и обнаружили значительно ухудшения качества воды. Согласно последним исследованиям, в реке превышена концентрация:

сельскохозяйственных ядохимикатов; фармацевтических препаратов;

синтетического мускуса (используется в парфюмерии);

тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути.

Из-за цветения водорослей в Днепре массово гибнет рыба. Кроме того, река значительно обмельчала, ведь ее дно не углубляли с тех пор, как перестали активно использовать для судоходства.

"Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", — подчеркнула пресс-служба Счетной палаты.

[ + – ] Река Днепр возле Киева Фото: Скриншот

Из Днепра за год выкачивают около 7,4 миллиарда кубометров воды, что составляет 78,7% всего забора из поверхностных объектов Украины. По данным ведомства, на оздоровление и улучшения качества воды в Днепре из бюджета за четыре года выделили всего 4,2 миллиона гривен, которые потратили на проведения экологического мониторинга, развитие информационных систем, строительство и ремонт канализационных систем на уровне 16% от плана, а также построили 14% запланированных объектов сливной канализации.

"Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость его полной очистки, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет. Расходы могут быть более чем 2 тысячи раз больше предусмотренных", — подчеркнули эксперты.

Ранее стало известно об экологическом бедствии с мором судаков на Киевском водохранилище. Местные жители заметили трупы мертвых рыб, которые усеяли весь правый берег от ГЭС и до Межигорья. Начальник Управления Госрыбагентства в Киеве и Киевской области поручил патрулю провести расследование.

В Украине строят флот на Днепре стоимостью 200 миллионов долларов, который будет насчитывать 31 баржу и 16 буксиров. Возможно, ради этого дно реки начнут углублять. Компания "Украинское Дунайское пароходство" уверяет, что проект Dnipro Transportation поможет возродить речной путь E-40.