11-річний хлопчик розбився за кермом авто у Львівській області, батько сидів поруч (фото)

П'яного батька і власника машини доставили в лікарню, але дитину врятувати не вдалося.

Увечері 1 липня 11-річний хлопчик загинув за кермом автомобіля BMW у Львівській області. Подробиці трагедії відділ комунікації Національної поліції регіону опублікував на офіційному сайті.

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Смертельна ДТП сталася близько опівночі в селі Рясне-Руське. За попередніми даними поліції, хлопчик сидів на водійському сидінні і не впорався з керуванням, у результаті чого автомобіль злетів з дороги в кювет.

Хлопчик отримав важкі травми і помер на місці. У момент автокатастрофи в салоні машини були також батько загиблого і 23-річний власник автомобіля, який проживає в Рясному-Руському. Обох чоловіків доставили в лікарню в нетверезому стані і з різними ушкодженнями.

[ + – ] Місце ДТП в селі Рясне-Руське, де загинув хлопчик Фото: Національна поліція [ + – ] Автомобіль BMW злетів у кювет, коли за кермом була дитина Фото: Національна поліція

Слідчі Нацполіції з відділу злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження про порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням водійських прав. Нацполіція розслідує обставини події.

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