11-летний мальчик разбился за рулем авто во Львовской области, отец сидел рядом (фото)

Пьяного отца и владельца машины доставили в больницу, но ребенка спасти не удалось.

Вечером 1 июля 11-летний мальчик погиб за рулем автомобиля BMW во Львовской области. Подробности трагедии отдел коммуникации Национальной полиции региона опубликовал на официальном сайте.

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Смертельное ДТП произошло около полуночи в селе Рясное-Русское. По предварительным данным полиции, сидел на водительском сидении и не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги в кювет.

Мальчик получил тяжелые травмы и скончался на месте. В момент автокатастрофы в салоне машины находились также отец погибшего и 23-летний владелец автомобиля, проживающий в Рясно-Русском. Обоих мужчин доставили в больницу в нетрезвом состоянии и с различными повреждениями.

[ + – ] Место ДТП в селе Рясное-Русское, где погиб мальчик Фото: Национальная полиция [ + – ] Автомобиль BMW слетел в кювет, когда за рулем был ребенок Фото: Национальная полиция

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