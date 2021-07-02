"Він кидався і фоткав": нардеп Шевченко став "героєм паркування" і нагрубіянив співробітниці Ради (фото)

Депутат, як стверджує Любов Богданова, раз п'ять повторив, що "він народний депутат, а вона — ніхто, щоб там паркуватися".

Народний депутат Євген Шевченко перекрив виїзд з паркувального майданчика і хамив співробітниці Апарату Верховної Ради Любові Богдановій. Про це вона розповіла в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Богданової, нардеп припаркував свій BMW біля будівлі Ради. Вона попросила Шевченка прибрати машину, але депутат заявив, що зробить це після завершення сесії парламенту.

Спочатку вона опублікувала сторіс в Instagram з автомобілем без вказівки власника. Але після діалогу з нардепом, вона повідомила, що це був ексчлен партії "Слуга народу" Євген Шевченко.

Співробітниця Ради стверджує, що депутат не тільки не за правилами припаркувався, через що вона до кінця дня не могла виїхати, але і почав їй грубіянити. Також вона назвала його "жлобом"

"Сказав раз 5, що він народний депутат, а я ніхто, щоб там паркуватися. Фоткав мою машину, кидався, не відʼїжджав 5 хвилин. Чесно, я таких жлобів ще не зустрічала. Досі в шоці" — розповідає Богданова.

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Нагадаємо, 23 травня народний депутат України Євген Шевченко заявив, що задоволений затриманням колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича в Білорусі. А 24 травня його виключили з фракції "Слуга народу". У партії заявили, що Шевченко поставив під загрозу імідж України.

Зазначимо, що телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила в расизмі міністра культури Ткаченка.