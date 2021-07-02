"Кидался и фоткал": нардеп Шевченко стал "героем парковки" и нахамил сотруднице Рады (фото)
Депутат, как утверждает Любовь Богданова, раз пять повторил, что "он народный депутат, а она — никто, чтобы там парковаться".
Народный депутат Евгений Шевченко перекрыл выезд из парковки и хамил сотруднице Аппарата Верховной Рады Любови Богдановой. Об этом она рассказала в сторис на своей странице в Instagram.
По словам Богдановой, нардеп припарковал свой BMW возле здания Рады. Она попросила Шевченко убрать машину, но депутат заявил, что сделает это после завершения сессии парламента.
Первоначально она опубликовала сторис в Instagram с автомобилем без указания владельца. Но после диалога с нардепом, она сообщила, что это был экс-член партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.
Сотрудница Рады утверждает, что депутат не только не по правилам припарковался из-за чего она до конца дня не могла выехать, но и начал ей хамить. Также она назвала его "жлобом"
"Сказал раз 5, что он народный депутат, а я никто, чтобы там парковаться. Фоткал мою машину, кидался, не отьезжал 5 минут. Честно, я таких жлобов еще не встречала. До сих пор в шоке"— рассказывает Богданова.
Напомним, 23 мая народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что доволен задержанием бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в Беларуси. А 24 мая его исключили из фракции "Слуга народа". В партии заявили, что Шевченко поставил под угрозу имидж Украины.
Отметим, что телеведущая Каролина Ашион обвинила в расизме министра культуры Ткаченко.