"Кидался и фоткал": нардеп Шевченко стал "героем парковки" и нахамил сотруднице Рады (фото)

Депутат, как утверждает Любовь Богданова, раз пять повторил, что "он народный депутат, а она — никто, чтобы там парковаться".

Народный депутат Евгений Шевченко перекрыл выезд из парковки и хамил сотруднице Аппарата Верховной Рады Любови Богдановой. Об этом она рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

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По словам Богдановой, нардеп припарковал свой BMW возле здания Рады. Она попросила Шевченко убрать машину, но депутат заявил, что сделает это после завершения сессии парламента.

Первоначально она опубликовала сторис в Instagram с автомобилем без указания владельца. Но после диалога с нардепом, она сообщила, что это был экс-член партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.

Сотрудница Рады утверждает, что депутат не только не по правилам припарковался из-за чего она до конца дня не могла выехать, но и начал ей хамить. Также она назвала его "жлобом"

"Сказал раз 5, что он народный депутат, а я никто, чтобы там парковаться. Фоткал мою машину, кидался, не отьезжал 5 минут. Честно, я таких жлобов еще не встречала. До сих пор в шоке"— рассказывает Богданова.

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Напомним, 23 мая народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что доволен задержанием бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в Беларуси. А 24 мая его исключили из фракции "Слуга народа". В партии заявили, что Шевченко поставил под угрозу имидж Украины.

Отметим, что телеведущая Каролина Ашион обвинила в расизме министра культуры Ткаченко.