Потерпілі стверджують, що розгін мітингу під будівлею посольства організував особисто Володимир Зеленський, "нацькувавши представників націоналістичних організацій".

У середу, 7 липня, під будівлею посольства Білорусі в Україні сталася масштабна бійка між прихильниками і противниками Олександра Лукашенка, повідомляє PavlovskyNews.

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Відомо, що під стінами дипвідомства проходив мітинг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка, який проводила організація "Сябри Волині". У якийсь момент їх атакували невідомі молоді люди.

Нападники намагалися вирвати в учасників акції державні прапори Білорусі і Куби, а також застосували проти них газовий балончик.

"Ми прийшли підтримати чинну владу і свою батьківщину, до чого тут українські націоналісти. Чому вони лізуть не у свою справу?" — поскаржився один з організаторів акції під будівлею посольства Білорусі в Києві.

Потерпілі учасники мітингу стверджують, що розгін мітингу організував сам президент України Володимир Зеленський, "нацькувавши представників націоналістичних організацій".

Організатор бійки стверджував, що нападники "протистояли комуністам".

"Вони комуністи! Голодомору мало? Репресій мало?", — задався питанням один із затриманих.

У результаті бійки в деяких учасників мітингу: закрита черепно-мозкова травма, закрите пошкодження грудної клітини, ураження слизової оболонки очей і дихальних шляхів у результаті застосування газового балончика.

Посольство Білорусі в Україні вже відреагувало на бійку під будівлею дипломатичного відомства. Дипломати стверджують, що атака на мітинг під посольством була "цілеспрямованою і спланованою".

"Посольство заявляє протест і наполягає на тому, щоб вказаний інцидент у найкоротші терміни був розслідуваний правоохоронними органами України, ситуація отримала відповідну юридичну кваліфікацію, винні особи понесли справедливе покарання, а Українською Стороною були вжиті вичерпні заходи щодо недопущення подібних інцидентів біля Білоруської дипломатичної місії", — сказано в заяві дипвідомства.

[ + – ] Бійка під посольством Білорусі в Києві

Раніше Фокус повідомляв, що Олександр Лукашенко розпорядився повністю перекрити кордон Білорусі з Україною. Глава Білорусі пояснив своє рішення тим, що з України "надходить величезна кількість зброї".

Також Фокус розповідав, що Олександр Лукашенко заявив про спробу вбивства пропагандиста Азарьонка. За його словами, журналісту Григорію Азарьонку мали відрізати язик як попередження, а якщо б це не вийшло, то його б застрелили зі зброї, "привезеної з України".