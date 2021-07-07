"Голодомора мало?": в Киеве избили участников митинга в поддержку Лукашенко (видео)

Потерпевшие утверждают, что разгон митинга под зданием посольства организовал лично Владимир Зеленский, "натравив представителей националистических организаций".

В среду, 7 июля, под зданием посольства Беларуси в Украине произошла масштабная драка между сторонниками и противниками Александра Лукашенко, сообщает PavlovskyNews.

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Известно, что под стенами дипведомства проходил митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, который проводила организация "Сябры Волыни". В какой-то момент их атаковали неизвестные молодые люди.

Нападавшие пытались вырвать у участников акции государственные флаги Беларуси и Кубы, а также применили против них газовый баллончик.

"Мы пришли поддержать действующую власть и свою родину, при чем тут украинские националисты. Почему они лезут не в своё дело?" — пожаловался один из организаторов акции под зданием посольства Беларуси в Киеве.

Потерпевшие участники митинга утверждают, что разгон митинга организовал сам президент Украины Владимир Зеленский, "натравив представителей националистических организаций".

Затеявший драку утверждал, что нападавшие "противостояли коммунистам".

"Они коммунисты! Голодомора мало? Репрессий мало?", — задался вопросом один из задержанных.

В результате потасовки у некоторых участников митинга: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика.

Посольство Беларуси в Украине уже отреагировало на драку под зданием дипломатического ведомства. Дипломаты утверждают, что атака на митинг под посольством была "целенаправленной и спланированной".

"Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а Украинской Стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у Белоруской дипломатической миссии", — сказано в заявлении дипведомства.

[ + – ] Драка под посольством Беларуси в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что Александр Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной. Глава Беларуси объяснил свое решение тем, что из Украины "поступает огромное количество оружия".

Также Фокус рассказывал, что Александр Лукашенко заявил о попытке убийства пропагандиста Азаренка. По его словам, журналисту Григорию Азаренку должны были отрезать язык в качестве предупреждения, а если бы это не получилось, то его бы застрелили из оружия, "привезенного из Украины".