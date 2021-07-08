Число вакансій для українців за кордоном зросло за місяць на 67% (графік)

На сьогодні в трудову міграцію постійно залучені приблизно 13-16% від усього населення України.

У червні поточного року зафіксоване різке зростання кількості вакансій для українців за кордоном.

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Це випливає з аналізу, зробленого фахівцями сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Оpendatabot.

Згідно з даними сайту Jooble, в останній тиждень червня роботодавці пропонували роботу 12 840 українцям.

Ще в кінці травня пропонувалося 7 667 вакансій, порівняно з минулим місяцем число вакантних місць збільшилася на 67%.

Зазначається, що цей показник на 60% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. В кінці червня минулого року на сайті Jooble було розміщено 8003 оголошення про пошук фахівців з України для роботи за кордоном.

[ + – ] динаміка вакансій

У ТОПі країн, в яких затребувані українські трудові мігранти — Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія наступних робочих спеціальностей: сантехніки, електрики, зварювальники та різноробочі.

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками на сьогодні за кордоном працюють 3-5 мільйонів українців.

В трудову міграцію постійно залучені приблизно 13-16% від усього населення країни.

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2020 року найпопулярнішою країною серед трудових мігрантів став Кіпр, куди офіційно працевлаштувалися 12,3 тисячі українців.

Також ми писали, що з січня по вересень 2020 року в Україну надійшли грошові перекази від заробітчан на суму понад 8 млрд доларів.

Фокус розповідав про те, що €17 360 штрафу змушена буде заплатити будівельна компанія з Вільнюса за нелегальне працевлаштування 20 українців.