Число вакансий для украинцев за рубежом выросло за месяц на 67% (график)

На сегодня в трудовую миграцию постоянно вовлечены приблизительно 13-16% от всего населения Украины.

В июне текущего зафиксирован резкий рост количества вакансий для украинцев за рубежом.

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Это следует из анализа, сделанного специалистами сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Оpendatabot .

Согласно данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня работодатели предлагали работу 12 840 украинцам.

Еще в конце мая предлагалось 7 667 вакансий, по сравнению с прошлым месяцем число вакантных мест увеличилось на 67%.

Отмечается, что этот показатель на 60% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В конце июня прошлого года на сайте Jooble было размещено 8003 объявления о поиске специалистов из Украины для работы за рубежом.

[ + – ] Динамика вакансий

В ТОПе стран, в которых востребованы украинские трудовые мигранты – Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия следующих рабочих специальностей: сантехники, электрики, сварщики и разнорабочие.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, по разным оценкам на сегодняшний день за границей работают 3-5 миллионов украинцев.

В трудовую миграцию постоянно вовлечены приблизительно 13-16% от всего населения страны.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2020 года самой популярной страной среди трудовых мигрантов стал Кипр, куда официально трудоустроилось 12,3 тысячи украинцев.

Также мы писали, что с января по сентябрь 2020 года в Украину поступили денежные переводы от заробитчан на сумму более 8 млрд долларов.

Фокус рассказывал о том, что 17 360 евро штрафа вынуждена будет заплатить строительная компания из Вильнюса за нелегальное трудоустройство 20 украинцев.