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Україна Пандемія коронавірусу COVID-19

Статистика коронавірусу на 9 липня: 12 померлих при 655 нових випадках

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коронавірус, лікарня, пацієнт, лікарі, фото
Фото: "Вильне радио"

Загальна завантаженість ковідних ліжок в Україні становить 8,12%.

За добу 8 липня в Україні зафіксовано 655 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, захворіли 31 дитина і 37 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 396 осіб;
  • померли — 12;
  • виписані з лікарень — 602;
  • проведено тестувань 41 607 (методом ПЛР — 18 341, методом ІФА — 7 954, досліджень швидкими тестами на антиген — 1 5312).

У країні в лікарнях зайняті 8,12% ковідних ліжок.

захворюваність, коронавірус, в добу, діаграма
Добовий приріст нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 240 246 осіб, померли — 52 572, проведено 11 001 742 ПЛР-тести.

Найбільша кількість нових випадків зареєстровано в Києві (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівській (39) областях. При цьому в Києві за добу не зафіксовано смерті від коронавірусу.

Кількість захворювань у регіонах на добу на 9 липня:

  • Київ — 203 випадки;
  • Вінницька область — 5 випадків;
  • Волинська область — 11 випадків;
  • Дніпропетровська область — 22 випадки;
  • Донецька область — 46 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 5 випадків;
  • Запорізька область — 25 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3 випадки;
  • Київська область — 42 випадки;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Луганська область — 17 випадків;
  • Львівська область — 39 випадків;
  • Миколаївська область — 12 випадків;
  • Одеська область — 62 випадки;
  • Полтавська область — 17 випадків;
  • Рівненська область — 8 випадків;
  • Сумська область — 24 випадки;
  • Тернопільська область — 3 випадки;
  • Харківська область — 30 випадків;
  • Херсонська область — 14 випадків;
  • Хмельницька область — 19 випадків;
  • Черкаська область — 23 випадки;
  • Чернівецька область — 6 випадків;
  • Чернігівська область — 4 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоровʼя вирішила відстежувати варіант АТ.1 коронавірусу, який був виявлений в РФ у січні 2021 року. При цьому в організації відмовилися називати його "російським штамом".

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що уряд має "кілька інноваційних рішень, про які повідомлять найближчим часом". Вони повинні допомогти країні впоратися з потенційною новою хвилею коронавірусу і штамом "Дельта".