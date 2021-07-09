Статистика коронавірусу на 9 липня: 12 померлих при 655 нових випадках

Загальна завантаженість ковідних ліжок в Україні становить 8,12%.

За добу 8 липня в Україні зафіксовано 655 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, захворіли 31 дитина і 37 медпрацівників.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано — 396 осіб;

померли — 12;

виписані з лікарень — 602;

проведено тестувань 41 607 (методом ПЛР — 18 341, методом ІФА — 7 954, досліджень швидкими тестами на антиген — 1 5312).

У країні в лікарнях зайняті 8,12% ковідних ліжок.

[ + – ] Добовий приріст нових випадків коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 240 246 осіб, померли — 52 572, проведено 11 001 742 ПЛР-тести.

Найбільша кількість нових випадків зареєстровано в Києві (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівській (39) областях. При цьому в Києві за добу не зафіксовано смерті від коронавірусу.

Кількість захворювань у регіонах на добу на 9 липня:

Київ — 203 випадки;

Вінницька область — 5 випадків;

Волинська область — 11 випадків;

Дніпропетровська область — 22 випадки;

Донецька область — 46 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 5 випадків;

Запорізька область — 25 випадків;

Івано-Франківська область — 3 випадки;

Київська область — 42 випадки;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Луганська область — 17 випадків;

Львівська область — 39 випадків;

Миколаївська область — 12 випадків;

Одеська область — 62 випадки;

Полтавська область — 17 випадків;

Рівненська область — 8 випадків;

Сумська область — 24 випадки;

Тернопільська область — 3 випадки;

Харківська область — 30 випадків;

Херсонська область — 14 випадків;

Хмельницька область — 19 випадків;

Черкаська область — 23 випадки;

Чернівецька область — 6 випадків;

Чернігівська область — 4 випадки.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоровʼя вирішила відстежувати варіант АТ.1 коронавірусу, який був виявлений в РФ у січні 2021 року. При цьому в організації відмовилися називати його "російським штамом".

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що уряд має "кілька інноваційних рішень, про які повідомлять найближчим часом". Вони повинні допомогти країні впоратися з потенційною новою хвилею коронавірусу і штамом "Дельта".