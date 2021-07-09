Статистика коронавірусу на 9 липня: 12 померлих при 655 нових випадках
Загальна завантаженість ковідних ліжок в Україні становить 8,12%.
За добу 8 липня в Україні зафіксовано 655 нових випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, захворіли 31 дитина і 37 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 396 осіб;
- померли — 12;
- виписані з лікарень — 602;
- проведено тестувань 41 607 (методом ПЛР — 18 341, методом ІФА — 7 954, досліджень швидкими тестами на антиген — 1 5312).
У країні в лікарнях зайняті 8,12% ковідних ліжок.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 240 246 осіб, померли — 52 572, проведено 11 001 742 ПЛР-тести.
Найбільша кількість нових випадків зареєстровано в Києві (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівській (39) областях. При цьому в Києві за добу не зафіксовано смерті від коронавірусу.
Кількість захворювань у регіонах на добу на 9 липня:
- Київ — 203 випадки;
- Вінницька область — 5 випадків;
- Волинська область — 11 випадків;
- Дніпропетровська область — 22 випадки;
- Донецька область — 46 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 5 випадків;
- Запорізька область — 25 випадків;
- Івано-Франківська область — 3 випадки;
- Київська область — 42 випадки;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Луганська область — 17 випадків;
- Львівська область — 39 випадків;
- Миколаївська область — 12 випадків;
- Одеська область — 62 випадки;
- Полтавська область — 17 випадків;
- Рівненська область — 8 випадків;
- Сумська область — 24 випадки;
- Тернопільська область — 3 випадки;
- Харківська область — 30 випадків;
- Херсонська область — 14 випадків;
- Хмельницька область — 19 випадків;
- Черкаська область — 23 випадки;
- Чернівецька область — 6 випадків;
- Чернігівська область — 4 випадки.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоровʼя вирішила відстежувати варіант АТ.1 коронавірусу, який був виявлений в РФ у січні 2021 року. При цьому в організації відмовилися називати його "російським штамом".
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що уряд має "кілька інноваційних рішень, про які повідомлять найближчим часом". Вони повинні допомогти країні впоратися з потенційною новою хвилею коронавірусу і штамом "Дельта".