Україна має "інноваційні рішення", які повинні її врятувати від штаму "Дельта", — Ляшко (відео)

За словами міністра, попередні хвилі заражень на COVID-19 далися державі дуже важко. Тому вакцинуватися українцям бажано якомога швидше.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що уряд має "кілька інноваційних рішень, про які повідомлять найближчим часом". Вони повинні допомогти країні впоратися з потенційною новою хвилею коронавірусу і штамом "Дельта". Заява була зроблена в четвер, 8 липня, в інтервʼю ТСН.

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Він також зазначив, що не хотів би, щоб у країні повторювалися попередні серйозні хвилі захворюваності COVID-19, оскільки державі і громадянам вони далися дуже важко.

"Тому, наше перше стратегічне завдання — якомога більше вакцинувати українців для того, щоб навіть при інфікуванні запобігти госпіталізації до закладів охорони здоровʼя. Друге завдання — це ми знову ж переглядаємо всі кисневі мережі для того, щоб додатково до того, що вже зробили, точково дооснастити ті лікарні, які приймають найбільший удар, коли відбуваються значні спалахи коронавірусної хвороби", — заявив глава відомства.

При цьому, за словами Ляшка, у цьому питанні чимало залежить від самих громадян України. Він запропонував почати готуватися до нової хвилі вже зараз, прийшовши в прищепні кабінети й отримавши дози вакцини.

Говорячи про те, чи зможуть українці, які отримали щеплення препарату CoronaVac, подорожувати європейськими країнами, Ляшко уточнив, що проводив переговори з гендиректором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Гансом Клюге з цього приводу. Він зазначив, що наразі дипломати і посадові особи прикладають зусилля для того, щоб наші громадяни, щеплені китайською вакциною, могли їздити по різних країнах.

Як повідомлялося раніше, коронавірус у Європі переживає новий сплеск зараження — число нових хворих за останній тиждень відчутно зросло — на 44% за тиждень. А в експертному середовищі говорять: головна проблема України — відсутність пріоритетів при імунізації.

Нагадаємо, що штам COVID-19 "Дельта" став домінувати в Німеччині. Усього за тиждень частка небезпечної мутації практично подвоїлася, збільшившись з 37% до 59%. Учені побоюються, що це може спричинити різке збільшення числа хворих.

Фокус раніше писав про те, що штам "Дельта" принесе в Україну нову хвилю захворювань. Також лікарі не виключають, що скоро ми отримаємо новий, "український" штам.