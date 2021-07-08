Украина имеет "инновационные решения", которые должны ее спасти от штамма "Дельта", — Ляшко (видео)

По словам министра, предыдущие волны заражений на COVID-19 дались государству очень тяжело. Поэтому вакцинироваться украинцам желательно как можно скорее.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что у правительства есть "несколько инновационных решений, о которых сообщат в ближайшее время". Они должны помочь стране справиться с потенциальной новой волной коронавируса и штаммом "Дельта". Заявление было сделано в четверг, 8 июля, в интервью ТСН.

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Он также отметил, что не хотел бы, чтобы в стране повторялись предыдущие серьезные волны заболеваемости COVID-19, поскольку это государству и гражданам они дались очень тяжело.

"Поэтому, наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинцев для того, чтобы даже при инфицировании предотвратить госпитализации в учреждения здравоохранения. Вторая задача — это мы опять же просматриваем все кислородные сети для того, чтобы дополнительно к тому, что уже сделали, точечно дооснастить те больницы, которые принимают наибольший удар, когда происходят значительные вспышки коронавирусной болезни", — заявил глава ведомства.

При этом, по словам Ляшко, в этом вопросе немало зависит от самих граждан Украины. Он предложил начать готовиться к новой волне уже сейчас, придя в прививочные кабинеты и получив дозы вакцины.

Говоря о том, смогут ли украинцы, получившие прививку препарата CoronaVac, путешествовать по европейским странам, Ляшко уточнил, что проводил переговоры с гендиректором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Гансом Клюге по этому поводу. Он отметил, что сейчас дипломаты и должностные лица прикладывают усилия для того, чтобы наши граждане, привитые китайской вакциной, могли ездить по разным странам.

Как сообщалось ранее, коронавирус в Европе переживает новый всплеск заражения — число новых больных за последнюю неделю ощутимо выросло — на 44% за неделю. А в экспертной среде говорят: главная проблема Украины – отсутствие приоритетов при иммунизации.

Напомним, что штамм COVID-19 "Дельта" стал доминирующим в Германии. Всего за неделю доля опасной мутации практически удвоилась, увеличившись с 37% до 59%. Ученые опасаются, что это может повлечь резкое увеличение числа больных.

Фокус ранее писал о том, что штамм "Дельта" принесет в Украину новую волну заболеваний. Также врачи не исключают, что скоро мы получим новый, "украинский" штамм.