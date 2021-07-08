Все случилось за неделю. В Европе — резкий рост заражений коронавирусом, местами — рекордный

Число новых заболеваний в ЕС выросло на 44% за неделю. А в экспертной среде говорят: главная проблема Украины – отсутствие приоритетов при иммунизации.

Коронавирус в Европе переживает новый всплеск заражения — число новых больных за последнюю неделю ощутимо выросла. Об этом свидетельствуют данные, приведенные сайтом Worldometers.

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Больше всего новых случаев зарегистрировали в Великобритании (190 868 человек), России (168 035), Испании (89 036), Франции (19 364), Португалии (16 469), Нидерландах (11 480), Греции (8 304).

Фото: Скриншот

При этом за минувшие сутки коронавирус в Европе (не считая Россию) обновил полугодовалые максимумы по числу новых случаев за день. Об этом свидетельствуют данные и графики, приведенные на этом же сайте.

Фото: Скриншот

За среду в Великобритании коронавирус диагностировали у 32 548 человек, в Испании — у 17 384 человек, в Нидерландах — у 3 636 человек, в Португалии — у 3 285 человек, в Греции — у 1 816 человек.

Смертность от COVID-19 в этих странах остается на относительно низком уровне — от двух умерших за сутки в Нидерландах до 33 в Великобритании. Ученые во многом объясняют это массовой вакцинацией населения. В России при этом, где суточный прирост заболевших составил 23 962 человека, в тот же день умерли 725 человек.

В целом в Европе прирост за неделю составил 43%.

Украинский блогер Евгений Истребин у себя на странице в Facebook назвал ситуацию "печальной". Он отметил, что если в Европе смертность относительно низкая, то в нашей стране ситуация будет значительно хуже.

Блогер отметил, что буквально через несколько недель коронавирус в Украине начнет также расти, как в Европе, и единственная надежда сегодня — вакцинировать население. Однако отметил, что проблема нашей страны заключается в маленьком количестве людей старше 60, которые получили прививку.

"Нет реальной приоритизации по возрастам. Полный курс вакцинации по возрастам прошли [категории] 80+ лет — 2,08%, 70-79 лет — 2,92%, 60-69 лет — 3,33%, 50-59 лет — 3,66%, 40-49 лет — 3,55%, 20-39 лет — 2,40%", — отметил он.

По словам блогера, сейчас все усилия нужно направить на защиту самых уязвимых групп населения (60+ лет, люди с хроническими заболеваниями, маломобильные группы).

Напомним, что штамм COVID-19 "Дельта" стал доминирующим в Германии. Всего за неделю доля опасной мутации практически удвоилась, увеличившись с 37% до 59%. Ученые опасаются, что это может повлечь резкое увеличение числа больных.

Фокус ранее писал о том, что штамм "Дельта" принесет в Украину новую волну заболеваний. Также врачи не исключают, что скоро мы получим новый, "украинский" штамм.

Напомним также, что эксперты назвали новые симптомы штамма "Дельта" коронавируса. В частности, пациенты, заразившиеся из-за штамма Дельта, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта