У Європі зросла кількість хворих COVID-19: Україну закликали прискорити вакцинацію

Число нових захворювань в ЄС зросла на 44% за тиждень. А в експертному середовищі говорять: головна проблема України — відсутність пріоритетів при імунізації.

У країнах Європи за минулий тиждень відчутно зросла кількість нових випадків захворювання коронавірусом. Про це свідчать дані наведені сайтом Worldometers.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Найбільше нових випадків зареєстрували у Великобританії (190 868 осіб), Росії (168 035), Іспанії (89 036), Франції (19 364), Португалії (16 469), Нідерландах (11 480), Греції (8 304).

Фото: Скриншот

При цьому за минулу добу ці країни (не рахуючи Росію) оновили піврічні максимуми по числу нових випадків коронавірусу за день. Про це свідчать дані і графіки, наведені на цьому ж сайті.

Фото: Скриншот

За середу у Великобританії коронавірус діагностували у 32 548 осіб, в Іспанії — у 17 384 осіб, в Нідерландах — у 3 636 осіб, в Португалії — у 3 285 осіб, в Греції — у 1 816 осіб.

Смертність від COVID-19 в цих країнах залишається на відносно низькому рівні — від двох померлих за добу в Нідерландах до 33 у Великобританії. Вчені багато у чому пояснюють це масовою вакцинацією населення. У Росії при цьому, де добовий приріст хворих склав 23 962 особи, того ж дня померли 725 осіб.

Загалом у Європі приріст за тиждень склав 44%.

Український блогер Євген Істребін у себе на сторінці у Facebook назвав ситуацію "сумною". Він зазначив, що якщо в Європі смертність відносно низька, то в нашій країні ситуація буде значно гіршою.

"У нас буде пи***ць", — написав він у відповідь на один з коментарів.

Блогер зазначив, що буквально через кілька тижнів в Україні почнеться такий же ріст захворюваності, як в Європі, і єдина надія сьогодні — вакцинувати населення. Однак зазначив, що проблема нашої країни полягає у невеликій кількості людей старше 60, які отримали щеплення.

"Немає реальної пріоритизації по віковим групам. Повний курс вакцинації по віковим групам пройшли [категорії] 80+ років — 2,08%, 70-79 років — 2,92%, 60-69 років — 3,33%, 50-59 років — 3,66%, 40-49 років — 3,55%, 20-39 років — 2,40%", — зазначив він.

За словами блогера, зараз всі зусилля потрібно спрямувати на захист найбільш уразливих груп населення (60+ років, люди з хронічними захворюваннями, маломобільні групи).

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим у Німеччині. Всього за тиждень частка небезпечної мутації практично подвоїлася, збільшившись з 37% до 59%. Вчені побоюються, що це може спричинити різке збільшення числа хворих.

Фокус раніше писав про те, що штам "Дельта" принесе в Україну нову хвилю коронавірусу. Також лікарі не виключають, що скоро ми отримаємо новий, "український" штам.

Нагадаємо також, що експерти назвали нові симптоми штаму коронавірусу "Дельта". Зокрема, пацієнти, які заразилися дельта штамом коронавірусу, стали скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту