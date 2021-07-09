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Украина Пандемия коронавируса COVID-19

Статистика коронавируса на 9 июля: 12 умерших при 655 новых случаях

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Фото: "Вильне радио"

Общая загруженность ковидных коек в Украине составляет 8,12%.

За сутки 8 июля в Украине зафиксировано 655 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 31 ребенок и 37 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 396 человек;
  • умерли – 12;
  • выписаны из больниц – 602;
  • проведено тестирований 41 607 (методом ПЦР – 18 341, методом ИФА – 7 954, исследований экспресс-тестами на антиген – 1 5312).

В стране в больницах заняты 8,12% ковидных коек.

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Суточный прирост новых случаев коронавируса

За все время пандемии в Украине заболели 2 240 246 человек, умерли – 52 572, проведено 11 001 742 ПЦР-теста.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях. При этом в Киеве за сутки не зафиксированы смерти от коронавируса.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 9 июля:

  • Киев — 203 случая;
  • Винницкая область — 5 случаев;
  • Волынская область — 11 случаев;
  • Днепропетровская область — 22 случая;
  • Донецкая область — 46 случаев;
  • Житомирская область — 11 случаев;
  • Закарпатская область — 5 случаев;
  • Запорожская область — 25 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 3 случая;
  • Киевская область — 42 случая;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 17 случаев;
  • Львовская область — 39 случаев;
  • Николаевская область — 12 случаев;
  • Одесская область — 62 случая;
  • Полтавская область — 17 случаев;
  • Ровенская область — 8 случаев;
  • Сумская область — 24 случая;
  • Тернопольская область — 3 случая;
  • Харьковская область — 30 случаев;
  • Херсонская область — 14 случаев;
  • Хмельницкая область — 19 случаев;
  • Черкасская область — 23 случая;
  • Черновицкая область — 6 случаев;
  • Черниговская область — 4 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила отслеживать вариант АТ.1 коронавируса, который был обнаружен в РФ в январе 2021 года. При этом в организации отказались называть его "российским штаммом".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у правительства есть "несколько инновационных решений, о которых сообщат в ближайшее время". Они должны помочь стране справиться с потенциальной новой волной коронавируса и штаммом "Дельта".