Статистика коронавируса на 9 июля: 12 умерших при 655 новых случаях

Общая загруженность ковидных коек в Украине составляет 8,12%.

За сутки 8 июля в Украине зафиксировано 655 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 31 ребенок и 37 медработников.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 396 человек;

умерли – 12;

выписаны из больниц – 602;

проведено тестирований 41 607 (методом ПЦР – 18 341, методом ИФА – 7 954, исследований экспресс-тестами на антиген – 1 5312).

В стране в больницах заняты 8,12% ковидных коек.

[ + – ] Суточный прирост новых случаев коронавируса

За все время пандемии в Украине заболели 2 240 246 человек, умерли – 52 572, проведено 11 001 742 ПЦР-теста.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях. При этом в Киеве за сутки не зафиксированы смерти от коронавируса.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 9 июля:

Киев — 203 случая;

Винницкая область — 5 случаев;

Волынская область — 11 случаев;

Днепропетровская область — 22 случая;

Донецкая область — 46 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 5 случаев;

Запорожская область — 25 случаев;

Ивано-Франковская область — 3 случая;

Киевская область — 42 случая;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 17 случаев;

Львовская область — 39 случаев;

Николаевская область — 12 случаев;

Одесская область — 62 случая;

Полтавская область — 17 случаев;

Ровенская область — 8 случаев;

Сумская область — 24 случая;

Тернопольская область — 3 случая;

Харьковская область — 30 случаев;

Херсонская область — 14 случаев;

Хмельницкая область — 19 случаев;

Черкасская область — 23 случая;

Черновицкая область — 6 случаев;

Черниговская область — 4 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила отслеживать вариант АТ.1 коронавируса, который был обнаружен в РФ в январе 2021 года. При этом в организации отказались называть его "российским штаммом".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у правительства есть "несколько инновационных решений, о которых сообщат в ближайшее время". Они должны помочь стране справиться с потенциальной новой волной коронавируса и штаммом "Дельта".