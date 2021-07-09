Статистика коронавируса на 9 июля: 12 умерших при 655 новых случаях
Общая загруженность ковидных коек в Украине составляет 8,12%.
За сутки 8 июля в Украине зафиксировано 655 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 31 ребенок и 37 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 396 человек;
- умерли – 12;
- выписаны из больниц – 602;
- проведено тестирований 41 607 (методом ПЦР – 18 341, методом ИФА – 7 954, исследований экспресс-тестами на антиген – 1 5312).
В стране в больницах заняты 8,12% ковидных коек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 240 246 человек, умерли – 52 572, проведено 11 001 742 ПЦР-теста.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях. При этом в Киеве за сутки не зафиксированы смерти от коронавируса.
Количество заболеваний в регионах в сутки на 9 июля:
- Киев — 203 случая;
- Винницкая область — 5 случаев;
- Волынская область — 11 случаев;
- Днепропетровская область — 22 случая;
- Донецкая область — 46 случаев;
- Житомирская область — 11 случаев;
- Закарпатская область — 5 случаев;
- Запорожская область — 25 случаев;
- Ивано-Франковская область — 3 случая;
- Киевская область — 42 случая;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 17 случаев;
- Львовская область — 39 случаев;
- Николаевская область — 12 случаев;
- Одесская область — 62 случая;
- Полтавская область — 17 случаев;
- Ровенская область — 8 случаев;
- Сумская область — 24 случая;
- Тернопольская область — 3 случая;
- Харьковская область — 30 случаев;
- Херсонская область — 14 случаев;
- Хмельницкая область — 19 случаев;
- Черкасская область — 23 случая;
- Черновицкая область — 6 случаев;
- Черниговская область — 4 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила отслеживать вариант АТ.1 коронавируса, который был обнаружен в РФ в январе 2021 года. При этом в организации отказались называть его "российским штаммом".
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у правительства есть "несколько инновационных решений, о которых сообщат в ближайшее время". Они должны помочь стране справиться с потенциальной новой волной коронавируса и штаммом "Дельта".