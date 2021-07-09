"З винуватцями розбираємося": ДППЗ скасовує штраф у 325 млн грн для "Нової пошти"

Глава Держпродпотребслужби Владислава Магалецька визнала неадекватним таке суворе покарання за пошкоджену посилку та обрахування клієнта у двох відділеннях.

Держпродпотребслужба не штрафуватиме "Нову пошту" через пошкоджену посилку в Харківській області. Про таке рішення глава відомства Владислава Магалецька оголосила на своїй сторінці у Facebook.

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Вона заявила, що 8 липня ініціювала внутрішнє розслідування ситуації, переглянула відеозаписи, проконсультувалася зі спеціалістами і дійшла висновку, що штраф у розмірі 325 мільйонів гривень "неадекватний порушенню". Наразі юристи готують рішення, яке дозволить скасувати санкцію управління Держпродпотребслужби в Харківській області.

9 липня Владислава Магалецька планує зустрітися з представниками "Нової пошти" та іншими бізнесменами. На її думку, в Україні необхідно терміново змінити законодавство, щоб подібні інциденти не повторювалися в Харкові та інших регіонах.

"З "винуватцями" скандалу в Харківській області розбираємося. Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення. Підкреслюю: у ДППЗ ніхто не буде "рвати" бізнес", — резюмувала Магалецька.

[ + – ] Пост Владислави Магалецької про штраф для Нової пошти Фото: Скриншот

Раніше стало відомо, що ГУ Держпродпотребслужби в Харківській області оштрафувало "Нову пошту" на 325,85 мільйонів гривень. Як повідомили у відомстві, багато громадян поскаржилися на якість обслуговування і порушення прав споживачів, тому інспектори провели позапланові перевірки у відділеннях Харкова та Чугуєва. Працівники "Нової пошти" не надали необхідних документів і перешкодили перевірити інформацію, зазначену в скаргах.

У "Новій пошті" заявили, що приводом для перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Компанія вважає, що інспекцію провели з порушеннями законодавства, а тому вирішила подати до суду.

Пізніше Держпродпотребслужба опублікувала нові подробиці історії: 27 cічня до неї звернувся українець, який поскаржився на розбитий акваріум, доставлений "Новою поштою". За словами громадянина, поштовий оператор відмовився компенсувати вартість товару, зазначену в декларації. За результатами перевірки ДППЗ наклала штраф у розмірі 10% від продукції, реалізованої компанією за лютий 2021 року — 151 млн гривень. У березні ще один клієнт повідомив про те, що його його обрахували в поштовому відділенні в місті Чугуїв. У цьому випадку штраф становив 174 мільйони гривень або 10% від реалізованої продукції за березень.

"Ми вважаємо неправомірним, що штраф був розрахований від обороту всієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. До того ж контролювальний орган відразу вибрав максимальний з можливих штрафів", — зазначили в Новій пошті.

Нещодавно клієнт заявив про крадіжку iPhone на "Новій пошті" в Києві. У компанії почали розслідування і встановили, що шахрай випередив замовника і отримав посилку за підробленими документами.