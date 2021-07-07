"Нову пошту" оштрафували на 325 мільйонів через скарги клієнтів

У "Новій пошті" стверджують, що компанія оштрафована через посилку, оцінену в 500 грн. У Держпотребслужбі причиною штрафу називають порушення двох Законів України.

У Харківській області Головне управління Держпотребслужби наклало адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення на підприємство "Нова пошта" на суму 325,85 млн гривень.

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Як повідомили в пресслужбі відомства, Держпотребслужба отримує численні звернення громадян стосовно неякісного обслуговування та порушення їхніх прав у відділеннях "Нової пошти".

Стверджується, що під час позапланових перевірок відділень №49 (Харків) і №3 (Чугуїв, Харківської області) "Нова пошта" не надала необхідні документи та пояснення, що "унеможливило встановити достовірність фактів, зазначених у зверненнях".

Так, вважають у відомстві, "Нова пошта" створила "перешкоди посадовим особам центрального органу виконавчої влади".

Це, заявляють в Держпотребслужбі, свідчить про порушення Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а також Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"За порушення законодавства України на ТОВ "НОВА ПОШТА" були накладені адміністративні штрафи й адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн. 80 коп", — йдеться в повідомленні.

Пресслужба "Нової пошти" підтвердила, що компанія була штрафована, причому, приводом для перевірки нібито стала скарга одного з клієнтів про пошкодження посилки, оціненої в 500 гривень.

"Зрештою на "Нову пошту" був накладений штраф на необґрунтовано велику суму. Компанія зараз оскаржує його в судовому порядку", — заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що 12 червня на території Київського терміналу в Жулянах загорівся причеп із посилками компанії "Нова пошта".

Також ми писали, що колишній співробітник "Нової Пошти" накрав товарів на 815 тисяч гривень, вкравши з роботи ноутбук.

А в минулому році в Бердянську невідомі викрали автомобіль "Нової пошти".