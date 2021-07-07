"Новую почту" оштрафовали на 325 миллионов из-за жалоб клиентов

В "Новой почте" утверждают, что компания оштрафована из-за посылки, оцененной в 500 грн. В Госпотребслужбе причиной штрафа называют нарушение двух Законов Украины.

В Харьковской области Главное управление Госпродпотребслужбы наложило административные штрафы и административно-хозяйственные взыскания на предприятие "Новая почта" на сумму 325,85 млн гривен.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, Госпродпотребслужба получают многочисленные обращения граждан касаемо некачественного обслуживания и нарушения их прав в отделениях "Новой почты".

Утверждается, что во время внеплановых проверок отделений №49 (Харьков) и №3 (Чугуев, Харьковской области) "Новая почта" не предоставила необходимые документы и объяснения, что "сделало невозможным установить достоверность фактов, указанных в обращениях".

Таким образом, считают в ведомстве, "Новая почта" создала "препятствия должностным лицам центрального органа исполнительной власти".

Это, заявляют в Госпотребслужбе, свидетельствует о нарушении Закона Украины "О защите прав потребителей", Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а также Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"За нарушение законодательства Украины на ООО "НОВАЯ ПОЧТА" были наложены административные штрафы и административно-хозяйственные взыскания. Общая сумма штрафных санкций составила 325 851 634 грн. 80 коп", – говорится в сообщении.

Пресс-служба "Новой почты" подтвердила, что компания была штрафована, причем, поводом для проверки якобы стала жалоба одного из клиентов о повреждении посылки, оцененной в 500 гривен.

"В результате на "Новую почту" был наложен штраф на необоснованно большую сумму. Компания сейчас оспаривает его в судебном порядке", – заявили в компании.

Ранее сообщалось, что 12 июня на территории Киевского терминала в Жулянах загорелся прицеп с посылками компании "Новая почта".

Также мы писали, что бывший сотрудник "Новой Почты" наворовал товаров на 815 тысяч гривен, украв с работы ноутбук.

А в прошлом году в Бердянске неизвестные угнали автомобиль "Новой почты".