"С виновниками разбираемся": ГППС отменяет штраф в 325 млн грн для "Новой почты"

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая признала неадекватным столь суровое наказание за поврежденную посылку и обсчет клиента в двух отделениях.

Госпродпотребслужба не будет штрафовать "Новую почту" из-за поврежденной посылки в Харьковской области. О таком решении глава ведомства Владислава Магалецкая объявила на своей странице в Facebook.

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Она заявила, что 8 июля инициировала внутреннее расследование ситуации, просмотрела видеозаписи, проконсультировалась со специалистами и пришла к выводу, что штраф в размере 325 миллионов гривен "неадекватный нарушению". Сейчас юристы готовят решение, которое позволит отменить санкцию управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

9 июля Владислава Магалецкая планирует встретиться с представителями "Новой почты" и другими бизнесменами. По ее мнению, в Украине необходимо срочно изменить законодательство, чтобы подобные инциденты не повторялись в Харькове и других регионах.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес", — резюмировала Магалецкая.

[ + – ] Пост Владиславы Магалецкой о штрафе для Новой почты Фото: Скриншот

Ранее стало известно, что ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области оштрафовало "Новую почту" на 325,85 миллиона гривен. Как сообщили в ведомстве, многие граждане пожаловались на качество обслуживания и нарушение прав потребителей, поэтому инспекторы провели внеплановые проверки в отделениях в Харькове и Чугуеве. Работники "Новой почты" не предоставили необходимые документы и помешали проверить информацию, указанную в жалобах.

В "Новой почте" заявили, что поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Компания считает, что инспекцию провели с нарушениями законодательства, а потому решила подать в суд.

Позже Госпродпотребслужба опубликовала новые подробности истории: 27 января к ней обратился украинец, который пожаловался на разбитый аквариум, доставленный "Новой почтой". По словам гражданина, почтовый оператор отказался компенсировать стоимость товара, указанную в декларации. По результатам проверки ГППС наложила штраф в размере 10% от продукции, реализованной компанией за февраль 2021 года — 151 миллион гривен. В марте еще один клиент сообщил о том, что его его обсчитали в почтовом отделении в городе Чугуев. В этом случае штраф составил 174 миллиона гривен или 10% от реализованной продукции за март.

"Мы считаем неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделение, в котором осуществлялась проверка. К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов", — отметили в Новой почте.

Недавно клиент заявил о краже iPhone на "Новой почте" в Киеве. В компании начали расследование и установили, что мошенник опередил заказчика и получил посылку по поддельным документам.