Статистика коронавірусу на 10 липня: 115 тисяч — новий рекорд добової вакцинації
За добу померли 20 осіб, а 542 — виписані з лікарень.
9 липня в Україні зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 41 дитина і 33 медпрацівника.
Поставлено новий рекорд числа щеплень в добу — 114 660 осіб вакциновані 9 липня. Першу дозу отримали 53 820 осіб, другу — 60 840 осіб.
З початку кампанії одну дозу здобули 2 277 226 осіб, дві — 1 143 442. Всього зроблено 3 420 668 щеплень.
Також за минулу добу
- госпіталізовані — 364 людини;
- померли — 20;
- виписали з лікарень — 542;
- проведено тестувань — 40 197 (методом ПЛР — 18 520, методом ІФА — 8 452, досліджень швидкими тестами на антиген — 13 225).
Загальна завантаженість коронавірусних ліжок становить 7,89%.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 240 753 особи, померли — 52 592, проведено 11 020 262 ПЛР-тестів.
Найбільше нових випадків в Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу на 10 липня:
- Київ — 150 випадків;
- Вінницька область — 13 випадків;
- Волинська область — 3 випадки;
- Дніпропетровська область — 22 випадки;
- Донецька область — 29 випадків;
- Житомирська область — 10 випадків;
- Закарпатська область — 2 випадки;
- Запорізька область — 4 випадки;
- Івано-Франківська область — 10 випадків;
- Київська область — 47 випадків;
- Кіровоградська область — 11 випадків;
- Луганська область — 16 випадків;
- Львівська область — 29 випадків;
- Миколаївська область — 13 випадків;
- Одеська область — 29 випадків;
- Полтавська область — 8 випадків;
- Рівненська область — 11 випадків;
- Сумська область — 9 випадків;
- Тернопільська область — 3 випадки;
- Харківська область — 40 випадків;
- Херсонська область — 13 випадків;
- Хмельницька область — 7 випадків;
- Черкаська область — 11 випадків;
- Чернівецька область — 7 випадків;
- Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про те, що Національна група експертів з імунопрофілактики прийшла до висновку, що для вакцинації онкохворих можна використовувати будь-яку з вакцин від COVID-19, наявних зараз в Україні.
Разом з людьми, страждаючими від онкології, повинні вакцинуватися також їхні рідні і люди, які проживають разом з ними або доглядають за ними.
Четверту хвилю коронавірусу в Україні прогнозують на осінній період, про що заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин.