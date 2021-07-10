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Статистика коронавірусу на 10 липня: 115 тисяч — новий рекорд добової вакцинації

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лікарі, коронавірус, лікарня, фото
Фото: скриншот

За добу померли 20 осіб, а 542 — виписані з лікарень.

9 липня в Україні зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 41 дитина і 33 медпрацівника.

Поставлено новий рекорд числа щеплень в добу — 114 660 осіб вакциновані 9 липня. Першу дозу отримали 53 820 осіб, другу — 60 840 осіб.

З початку кампанії одну дозу здобули 2 277 226 осіб, дві — 1 143 442. Всього зроблено 3 420 668 щеплень.

Також за минулу добу

  • госпіталізовані — 364 людини;
  • померли — 20;
  • виписали з лікарень — 542;
  • проведено тестувань — 40 197 (методом ПЛР — 18 520, методом ІФА — 8 452, досліджень швидкими тестами на антиген — 13 225).

Загальна завантаженість коронавірусних ліжок становить 7,89%.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 240 753 особи, померли — 52 592, проведено 11 020 262 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків в Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу на 10 липня:

  • Київ — 150 випадків;
  • Вінницька область — 13 випадків;
  • Волинська область — 3 випадки;
  • Дніпропетровська область — 22 випадки;
  • Донецька область — 29 випадків;
  • Житомирська область — 10 випадків;
  • Закарпатська область — 2 випадки;
  • Запорізька область — 4 випадки;
  • Івано-Франківська область — 10 випадків;
  • Київська область — 47 випадків;
  • Кіровоградська область — 11 випадків;
  • Луганська область — 16 випадків;
  • Львівська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 13 випадків;
  • Одеська область — 29 випадків;
  • Полтавська область — 8 випадків;
  • Рівненська область — 11 випадків;
  • Сумська область — 9 випадків;
  • Тернопільська область — 3 випадки;
  • Харківська область — 40 випадків;
  • Херсонська область — 13 випадків;
  • Хмельницька область — 7 випадків;
  • Черкаська область — 11 випадків;
  • Чернівецька область — 7 випадків;
  • Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

коронавірус, статистика, 10 липня

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про те, що Національна група експертів з імунопрофілактики прийшла до висновку, що для вакцинації онкохворих можна використовувати будь-яку з вакцин від COVID-19, наявних зараз в Україні.

Разом з людьми, страждаючими від онкології, повинні вакцинуватися також їхні рідні і люди, які проживають разом з ними або доглядають за ними.

Четверту хвилю коронавірусу в Україні прогнозують на осінній період, про що заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин.