Статистика коронавірусу на 10 липня: 115 тисяч — новий рекорд добової вакцинації

За добу померли 20 осіб, а 542 — виписані з лікарень.

9 липня в Україні зафіксовано 507 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 41 дитина і 33 медпрацівника.

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Поставлено новий рекорд числа щеплень в добу — 114 660 осіб вакциновані 9 липня. Першу дозу отримали 53 820 осіб, другу — 60 840 осіб.

З початку кампанії одну дозу здобули 2 277 226 осіб, дві — 1 143 442. Всього зроблено 3 420 668 щеплень.

Також за минулу добу

госпіталізовані — 364 людини;

померли — 20;

виписали з лікарень — 542;

проведено тестувань — 40 197 (методом ПЛР — 18 520, методом ІФА — 8 452, досліджень швидкими тестами на антиген — 13 225).

Загальна завантаженість коронавірусних ліжок становить 7,89%.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 240 753 особи, померли — 52 592, проведено 11 020 262 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків в Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу на 10 липня:

Київ — 150 випадків;

Вінницька область — 13 випадків;

Волинська область — 3 випадки;

Дніпропетровська область — 22 випадки;

Донецька область — 29 випадків;

Житомирська область — 10 випадків;

Закарпатська область — 2 випадки;

Запорізька область — 4 випадки;

Івано-Франківська область — 10 випадків;

Київська область — 47 випадків;

Кіровоградська область — 11 випадків;

Луганська область — 16 випадків;

Львівська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 13 випадків;

Одеська область — 29 випадків;

Полтавська область — 8 випадків;

Рівненська область — 11 випадків;

Сумська область — 9 випадків;

Тернопільська область — 3 випадки;

Харківська область — 40 випадків;

Херсонська область — 13 випадків;

Хмельницька область — 7 випадків;

Черкаська область — 11 випадків;

Чернівецька область — 7 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про те, що Національна група експертів з імунопрофілактики прийшла до висновку, що для вакцинації онкохворих можна використовувати будь-яку з вакцин від COVID-19, наявних зараз в Україні.

Разом з людьми, страждаючими від онкології, повинні вакцинуватися також їхні рідні і люди, які проживають разом з ними або доглядають за ними.

Четверту хвилю коронавірусу в Україні прогнозують на осінній період, про що заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин.