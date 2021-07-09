Минздрав рассказал, как вакцинироваться от коронавируса онкобольным украинцам

Для страдающих онкологией граждан, утверждают чиновники, были разработаны специальные рекомендации.

Те люди, у которых есть онкологические заболевания, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, в связи с чем им необходимо вакцинироваться от коронавируса.

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В пресс-службе Минздрава сообщили о том, что Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике пришла к выводу, что для вакцинации онкобольных можно использовать любую из вакцин от COVID-19, имеющихся на данный момент в Украине.

Кроме того, добавили в ведомстве, вместе с людьми, страдающими от онкологии, должны вакцинироваться также их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними.

"Терапия, которую проходят онкобольные, может повлиять на эффективность вакцинации. Поэтому эксперты разработали следующие рекомендации, которые вступят в силу после внесения соответствующих изменений в приказ Минздрава", – говорится в сообщении пресс-службы.

Рекомендации эти следующие:

при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток вакцинироваться можно через три месяца;

при интенсивной цитотокической химиотерапии – после обновления абсолютного количества нейтрофилов;

при хирургическом вмешательстве – за 48 часов до операции или через 14 дней после нее.

В остальных случаях, отметили в Минздраве, вакцинироваться можно в любое время.

[ + – ] Сообщение Минздрава

Напомним, состоянием на 8 июля в Украине количество полностью вакцинированных от коронавируса граждан превысило миллион человек. Всего с начала вакцинации украинцам сделали уже более трех миллионов прививок.

Также известно, что Центры вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Киеве и семи городах Киевской области переходят на ежедневный режим работы.

Фокус сообщал о том, что четвертую волну коронавируса в Украине прогнозируют на осенний период, о чем заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.