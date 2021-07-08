Более миллиона человек полностью вакцинированы в Украине, - Минздрав

С начала вакцинации украинцам сделали уже 3 196 848 прививок. Только за последние сутки привились более 100 тысяч человек.

Состоянием на 8 июля в Украине количество полностью вакцинированных граждан превысило 1 миллион человек. Такую информацию опубликовало Министерство здравоохранения на официальном сайте.

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В среду, 7 июля, медики сделали 104 680 прививок против коронавируса, при этом 42 029 человек получили по одной дозе, а еще 62 651 человек — по две дозы и теперь полностью иммунизированы. Теперь количество украинцев, завершивших вакцинацию, составляет 1 018 258 человек, из них двое получили по одной дозе вакцины за границей.

7 июля жителей Украины вакцинировали:

682 мобильные бригады,

1462 пункта прививки;

31 центр вакцинации.

Фото: Минздрав

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привили 2 178 592 человек, из которых 1 160 334 пока получили только по одной дозе. В целом медики сделали 3 196 848 прививок.

Минздрав отмечает, что прививочная кампания продолжает наращивать темп. По данным на 7 июня в очередь на вакцинацию записались 782 692 человека.

Ранее Фокус разбирался, какими вакцинами от COVID-19 прививают украинцев. По данным СНБО, более 1,7 миллиона человек получили препарат AstraZeneca, тогда как многие жители страны ждали Comirnaty от Pfizer/BioNTech, показавшую самую высокую эффективность.

Недавно стало известно, что центры вакцинации в Киеве и области начали работать ежедневно. С 6 июля в учреждениях Киева делают прививки с 10:00 до 17:30, а в Киевской области: с 9:00 до 17:00. В выходные дни с 9:00 до 15:00 будут открыты минивакцинальные центры в столице.

Тем временем, Pfizer прокомментировала смерть после прививки в Виннице. Представители компании заявили, что пять человек, получивших вакцину из того же флакона, находятся в удовлетворительном состоянии. Пока нет причин связывать гибель мужчины с побочными эффектами препарата Comirnaty.