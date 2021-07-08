Більше мільйона осіб повністю вакциновані в Україні, — МОЗ

З початку вакцинації українцям зробили вже 3 196 848 щеплень. Тільки за останню добу зробили щеплення більше 100 тисяч осіб.

Станом на 8 липня в Україні кількість повністю вакцинованих громадян перевищила 1 мільйон осіб. Таку інформацію опублікувало Міністерство охорони здоровʼя на офіційному сайті.

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У середу, 7 липня, медики зробили 104 680 щеплень проти коронавірусу, при цьому 42 029 осіб отримали по одній дозі, а ще 62 651 особа — по дві дози і тепер повністю імунізовані. Тепер кількість українців, які завершили вакцинацію, складає 1 018 258 осіб, із них двоє отримали по одній дозі вакцини за кордоном.

7 липня жителів України вакцинували:

682 мобільні бригади;

1 462 пункти щеплення;

31 центр вакцинації.

Фото: Минздрав

Усього з початку кампанії з вакцинації в Україні прищепили 2 178 592 осіб, зокрема 1 160 334 поки отримали лише по одній дозі. У цілому медики зробили 3 196 848 щеплень.

МОЗ зазначає, що прищеплювальна кампанія продовжує нарощувати темп. За даними станом на 7 червня в чергу на вакцинацію записалися 782 692 людини.

Раніше Фокус розбирався, якими вакцинами від COVID-19 прищеплюють українців. За даними РНБО, більше 1,7 мільйонів осіб отримали препарат AstraZeneca, тоді як багато жителів країни чекали Comirnaty від Pfizer/BioNTech, яка показала найвищу ефективність.

Нещодавно стало відомо, що центри вакцинації в Києві й області почали працювати щодня. Із 6 липня в установах Києва роблять щеплення з 10:00 до 17:30, а в Київській області: з 9:00 до 17:00. У вихідні дні з 9:00 до 15:00 будуть відкриті мінівакцинальні центри в столиці.

Тим часом, Pfizer прокоментувала смерть після щеплення у Вінниці. Представники компанії заявили, що пʼять осіб, які отримали вакцину з того ж флакону, знаходяться в задовільному стані. Поки немає причин повʼязувати загибель чоловіка з побічними ефектами препарату Comirnaty.