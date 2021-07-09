МОЗ розповіло, як вакцинуватися від коронавірусу онкохворим українцям

Для громадян, які страждають онкологією, стверджують чиновники, були розроблені спеціальні рекомендації.

Ті люди, в яких є онкологічні захворювання, важче переносять коронавірусну інфекцію, у звʼязку з чим їм необхідно вакцинуватися від коронавірусу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У пресслужбі МОЗ повідомили про те, що Національна група експертів з імунопрофілактики дійшла висновку, що для вакцинації онкохворих можна використовувати будь-яку з вакцин від COVID-19, наявних наразі в Україні.

Крім того, додали у відомстві, разом із людьми, які страждають від онкології, повинні вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають разом із ними або доглядають за ними.

"Терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. Тому експерти розробили такі рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Рекомендації ці такі:

у разі трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин вакцинуватися можна через три місяці;

у разі інтенсивної цитотокічної хіміотерапії — після поновлення абсолютної кількості нейтрофілів;

після хірургічного втручання — за 48 годин до операції або через 14 днів після неї.

В інших випадках, зазначили в МОЗ, вакцинуватися можна в будь-який час.

[ + – ] Повідомлення МОЗ

Нагадаємо, станом на 8 липня в Україні кількість громадян, які повністю ввели вакцину від коронавірусу, перевищила мільйон осіб. Усього з початку вакцинації українцям зробили вже понад три мільйони щеплень.

Також відомо, що Центри вакцинації населення від коронавірусної інфекції в Києві та семи містах Київської області переходять на щоденний режим роботи.

Фокус повідомляв про те, що четверту хвилю коронавірусу в Україні прогнозують на осінній період, про що заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.