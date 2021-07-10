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Статистика коронавируса на 10 июля: 115 тысяч – новый рекорд суточной вакцинации

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врачи, коронавирус, больница, фото
Фото: скриншот

За сутки умерли 20 человек, а 542 – выписаны из больниц.

9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 41 ребенок и 33 медработника.

Поставлен новый рекорд числа прививок в сутки – 114 660 человек вакцинированы 9 июля. Первую дозу получили 53 820 человек, вторую – 60 840 человек.

С начала кампании одну дозу получили 2 277 226 человек, две – 1 143 442 человека. Всего сделано 3 420 668 прививок.

Также за минувшие сутки

  • госпитализированы – 364 человека;
  • умерли – 20;
  • выписали из больниц – 542;
  • проведено тестирований – 40 197 (методом ПЦР – 18 520, методом ИФА – 8 452, исследований экспресс-тестами на антиген – 13 225).

Общая загруженность коронавирусных коек составляет 7,89%.

За все время пандемии в Украине заболели 2 240 753 человека, умерли – 52 592, проведено 11 020 262 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 10 июля:

  • Киев — 150 случаев;
  • Винницкая область — 13 случаев;
  • Волынская область — 3 случая;
  • Днепропетровская область — 22 случая;
  • Донецкая область — 29 случаев;
  • Житомирская область — 10 случаев;
  • Закарпатская область — 2 случая;
  • Запорожская область — 4 случая;
  • Ивано-Франковская область — 10 случаев;
  • Киевская область — 47 случаев;
  • Кировоградская область — 11 случаев;
  • Луганская область — 16 случаев;
  • Львовская область — 29 случаев;
  • Николаевская область — 13 случаев;
  • Одесская область — 29 случаев;
  • Полтавская область — 8 случаев;
  • Ровенская область — 11 случаев;
  • Сумская область — 9 случаев;
  • Тернопольская область — 3 случая;
  • Харьковская область — 40 случаев;
  • Херсонская область — 13 случаев;
  • Хмельницкая область — 7 случаев;
  • Черкасская область — 11 случаев;
  • Черновицкая область — 7 случаев;
  • Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

коронавирус, статистика, 10 июля

Напомним, в Минздраве сообщили о том, что Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике пришла к выводу, что для вакцинации онкобольных можно использовать любую из вакцин от COVID-19, имеющихся сейчас в Украине.

Вместе с людьми, страдающими от онкологии, должны вакцинироваться также их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними.

Четвертую волну коронавируса в Украине прогнозируют на осенний период, о чем заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.