Статистика коронавируса на 10 июля: 115 тысяч – новый рекорд суточной вакцинации

За сутки умерли 20 человек, а 542 – выписаны из больниц.

9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 41 ребенок и 33 медработника.

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Поставлен новый рекорд числа прививок в сутки – 114 660 человек вакцинированы 9 июля. Первую дозу получили 53 820 человек, вторую – 60 840 человек.

С начала кампании одну дозу получили 2 277 226 человек, две – 1 143 442 человека. Всего сделано 3 420 668 прививок.

Также за минувшие сутки

госпитализированы – 364 человека;

умерли – 20;

выписали из больниц – 542;

проведено тестирований – 40 197 (методом ПЦР – 18 520, методом ИФА – 8 452, исследований экспресс-тестами на антиген – 13 225).

Общая загруженность коронавирусных коек составляет 7,89%.

За все время пандемии в Украине заболели 2 240 753 человека, умерли – 52 592, проведено 11 020 262 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 10 июля:

Киев — 150 случаев;

Винницкая область — 13 случаев;

Волынская область — 3 случая;

Днепропетровская область — 22 случая;

Донецкая область — 29 случаев;

Житомирская область — 10 случаев;

Закарпатская область — 2 случая;

Запорожская область — 4 случая;

Ивано-Франковская область — 10 случаев;

Киевская область — 47 случаев;

Кировоградская область — 11 случаев;

Луганская область — 16 случаев;

Львовская область — 29 случаев;

Николаевская область — 13 случаев;

Одесская область — 29 случаев;

Полтавская область — 8 случаев;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 3 случая;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 13 случаев;

Хмельницкая область — 7 случаев;

Черкасская область — 11 случаев;

Черновицкая область — 7 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Минздраве сообщили о том, что Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике пришла к выводу, что для вакцинации онкобольных можно использовать любую из вакцин от COVID-19, имеющихся сейчас в Украине.

Вместе с людьми, страдающими от онкологии, должны вакцинироваться также их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними.

Четвертую волну коронавируса в Украине прогнозируют на осенний период, о чем заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.