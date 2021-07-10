Статистика коронавируса на 10 июля: 115 тысяч – новый рекорд суточной вакцинации
За сутки умерли 20 человек, а 542 – выписаны из больниц.
9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 41 ребенок и 33 медработника.
Поставлен новый рекорд числа прививок в сутки – 114 660 человек вакцинированы 9 июля. Первую дозу получили 53 820 человек, вторую – 60 840 человек.
С начала кампании одну дозу получили 2 277 226 человек, две – 1 143 442 человека. Всего сделано 3 420 668 прививок.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы – 364 человека;
- умерли – 20;
- выписали из больниц – 542;
- проведено тестирований – 40 197 (методом ПЦР – 18 520, методом ИФА – 8 452, исследований экспресс-тестами на антиген – 13 225).
Общая загруженность коронавирусных коек составляет 7,89%.
За все время пандемии в Украине заболели 2 240 753 человека, умерли – 52 592, проведено 11 020 262 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки на 10 июля:
- Киев — 150 случаев;
- Винницкая область — 13 случаев;
- Волынская область — 3 случая;
- Днепропетровская область — 22 случая;
- Донецкая область — 29 случаев;
- Житомирская область — 10 случаев;
- Закарпатская область — 2 случая;
- Запорожская область — 4 случая;
- Ивано-Франковская область — 10 случаев;
- Киевская область — 47 случаев;
- Кировоградская область — 11 случаев;
- Луганская область — 16 случаев;
- Львовская область — 29 случаев;
- Николаевская область — 13 случаев;
- Одесская область — 29 случаев;
- Полтавская область — 8 случаев;
- Ровенская область — 11 случаев;
- Сумская область — 9 случаев;
- Тернопольская область — 3 случая;
- Харьковская область — 40 случаев;
- Херсонская область — 13 случаев;
- Хмельницкая область — 7 случаев;
- Черкасская область — 11 случаев;
- Черновицкая область — 7 случаев;
- Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Минздраве сообщили о том, что Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике пришла к выводу, что для вакцинации онкобольных можно использовать любую из вакцин от COVID-19, имеющихся сейчас в Украине.
Вместе с людьми, страдающими от онкологии, должны вакцинироваться также их родные и люди, проживающие с ними или ухаживающие за ними.
Четвертую волну коронавируса в Украине прогнозируют на осенний период, о чем заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.