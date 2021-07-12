Криптоферма на "Вінницяобленерго": НКРЕКУ виявила необгрунтовані витрати електроенергії

Керівництво підприємства після спецоперації відкинуло всі звинувачення СБУ в крадіжці електроенергії і заявило, що в них немає "відповідного обладнання".

Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг зафіксувала необгрунтовані витрати електроенергії і значне зростання витрат електричної енергії в мережах "Вінницяобленерго", де викрили найбільшу криптоферму, повідомляє пресслужба регулятора.

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Після спецоперації СБУ, яка виявила на території "Вінницяобленерго" найбільшу в Україні криптоферму, НКРЕКУ проаналізувала динаміку інвестицій і витрат електроенергії в мережах обленерго.

Фахівці виявили необгрунтовані витрати електроенергії і значне зростання витрат електричної енергії, а дії "Вінницяобленерго" на ринку мають ознаки штучного збільшення обсягів витрат е/е для завищення тарифів.

У НКРЕКУ підкреслили, що при стовідсотковому фінансуванні інвестпрограм була помічена аномальна динаміка зростання фактичних витрат електричної енергії в мережах "Вінницяобленерго" в період з 2018 по 2019 рік. А саме — на 35% порівняно з 2017 роком.

"Регулятор критично сприймає маніпулятивні дії ліцензіатів, спрямовані на штучне збільшення обсягів витрат електричної енергії з метою завищення рівнів відповідних тарифів", — заявили в регуляторі і додали, що оцінка СБУ щодо збитків в 5-7 млн гривень від незаконної діяльності порівнянна з обсягом необґрунтованих витрат електричної енергії, запропонованих АТ для обліку у відповідних тарифах.

Керівництво "Вінницяобленерго" після спецоперації і викриття криптоферми відкинуло всі звинувачення СБУ в крадіжці електроенергії і заявило, що в них немає "відповідного обладнання".

[ + – ] Криптоферма на Вінницяобленерго

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила найбільшу в Україні криптоферму на території "Вінницяобленерго". Щомісячна сума збитків від такої діяльності доходить до 7 млн грн, а деякі райони Вінниці могли залишитися без світла. У ході обшуків силовики вилучили майже 5 тис. одиниць компʼютерної техніки.

Також Фокус розповідав, що ігрові ноутбуки на вітрині київського магазину майнили криптовалюту. Компʼютерна техніка працювала в екстремальних умовах і перегрівалася, а керівництво магазину проведе власне розслідування для притягнення винних до відповідальності за Майнінг криптовалюта.