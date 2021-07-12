Криптоферма на "Винницаоблэнерго": НКРЭКУ обнаружила необоснованные расходы электроэнергии

Руководство предприятия после спецоперации отвергло все обвинения СБУ в краже электроэнергии и заявило, что у них нет "подходящего оборудования".

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг зафиксировала необоснованные расходы электроэнергии и значительный рост расходов электрической энергии в сетях "Винницаоблэнерго", где разоблачили крупнейшую криптоферму, сообщает пресс-служба регулятора.

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После спецоперации СБУ, которая выявила на территории "Винницаоблэнерго" крупнейшую в Украине криптоферму, НКРЭКУ проанализировала динамику инвестиций и расходов электроэнергии в сетях облэнерго.

Специалисты обнаружили необоснованные расходы электроэнергии и значительный рост расходов электрической энергии, а действия "Винницаоблэнерго" на рынке имеют признаки искусственного увеличения объемов затрат э/э для завышения тарифов.

В НКРЭКУ подчеркнули, что при стопроцентном финансировании инвестпрограмм была замечена аномальная динамика роста фактических затрат электрической энергии в сетях "Винницаоблэнерго" в перид с 2018 по 2019 год. А именно — на 35% по сравнению с 2017 годом.

"Регулятор критически воспринимает манипулятивные действия лицензиатов, направленные на искусственное увеличение объемов расходов электрической энергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов", - заявили в регуляторе и добавили, что оценка СБУ по убыткам в 5-7 млн гривен от незаконной деятельности соизмерима с объемом необоснованных расходов электрической энергии, предложенных АТ для учета в соответствующих тарифах.

Руководство "Винницаоблэнерго" после спецоперации и разоблачения криптофермы отвергло все обвинения СБУ в краже электроэнергии и заявило, что у них нет "подходящего оборудования".

[ + – ] Криптоферма на Винницаоблэнерго

Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила крупнейшую в Украине криптоферму на территории "Винницаоблэнерго". Ежемесячная сумма убытков от такой деятельности доходит до 7 млн грн, а некоторые районы Винницы могли остаться без света. В ходе обысков силовики изъяли почти 5 тыс. единиц компьютерной техники.

Также Фокус рассказывал, что игровые ноутбуки на витрине киевского магазина майнили криптовалюту. Компьютерная техника работала в экстремальных условиях и перегревалась, а руководство магазина проведет собственное расследование для привлечения виновных к ответственности за майнинг криптовалюты.