Як у Хрещеному батьку: голову корови залишили на даху розбитого авто в Києві (фото)

Кияни стали свідками жахливого видовища біля житлового будинку в Дніпровському районі. За що помстилися власнику машини, поки невідомо.

У Києві невідомі розбили припаркований автомобіль і помістили на дах голову корови. Кадри і подробиці від очевидця розмістив телеграм-канал "Київ Оперативний".

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Перехожий помітив незвичайну інсталяцію на машині Toyota Rav4, припарковану біля житлового будинку на вулиці Каховська (Дніпровський район). Невідомі зловмисники розбили заднє вікно, кілька разів ударили по лобовому склу, прокололи колеса, а на дах прямо над водійським сидінням поставили відрізану коровʼячу голову, яку одразу ж обліпили мухи.

Причина такого вчинку поки невідома, як і реакція власника автомобіля. Один із коментаторів звернув увагу, що історія схожа на знамениту сцену з фільму "Хрещений батько", де італійська мафія підкинула продюсеру відрізану голову його власного коня.

"Ось це ранковий сюрприз… За що таку жесть можна було зробити", — дивуються автори.

[ + – ] Розбите авто з головою корови в Дніпровському районі Києва Фото: Київ оперативний [ + – ] Коров'яча голова на машині в Дніпровському районі Києва Фото: Київ оперативний

Раніше повідомлялося, що 20 січня в Одесі чоловік убив двох людей. За попередніми даними, 30-річний містянин на імʼя Дмитро відрізав голову своєму батькові і вийшов із нею навулицю, будучи в стані наркотичного спʼяніння. Поліція оперативно затримала одесита і вилучила в нього пакет зі слідами кристалів. Дмитро заявив, що вважає себе богом, а вбитих приніс у жертву самому собі.

У Франції вчителю відрубали голову за карикатури з Charlie Hebdo. Поліцейські застрелили озброєного ножем вбивцю під час затримання в місті Конфлан-Сент-Онорін, передбачається, що чоловік був родичем одного з учнів, яким викладач історії показав карикатуру на пророка Мухаммеда.

Висушена голова, яка використовується як реквізит для фільму, виявилася справжньою. Ритуальний артефакт відправили на батьківщину — в Еквадор.