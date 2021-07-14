Как в Крестном отце: голову коровы оставили на крыше разбитого авто в Киеве (фото)

Киевляне стали свидетелями жуткого зрелища у жилого дома в Днепровском районе. За что отомстили владельцу машины, пока неизвестно.

В Киеве неизвестные разбили припаркованный автомобиль и поместили на крышу голову коровы. Кадры и подробности от очевидца разместил Телеграм-канал "Киев Оперативный".

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Прохожий заметил необычную инсталляцию на машине Toyota Rav4, припаркованную у жилого дома на улице Каховская (Днепровский район). Неизвестные злоумышленники разбили заднее окно, несколько раз ударили по лобовому стеклу, прокололи колеса, а на крышу прямо над водительским сидением водрузили отрезанную коровью голову, которую тут же облепили мухи.

Причина такого поступка пока неизвестна, как и реакция владельца автомобиля. Один из комментаторов обратил внимание, что история похожа на знаменитую сцену из фильма "Крестный отец", где итальянская мафия подбросила продюсеру отрезанную голову его собственной лошади.

"Вот это утренний сюрприз… За что такую жесть можно было сделать", — недоумевают авторы.

[ + – ] Разбитое авто с головой коровы в Днепровском районе Киева Фото: Киев оперативный [ + – ] Коровья голова на машине в Днепровском районе Киева Фото: Киев оперативный

Ранее сообщалось, что 20 января в Одессе мужчина убил двух человек. По предварительным данным, 30-летний горожанин по имени Дмитрий отрезал голову собственному отцу и вышел с ней на улицу, будучи в состоянии наркотического опьянения. Полиция оперативно задержала одессита и изъяла у него пакет со следами кристаллов. Дмитрий заявил, что считает себя богом, а убитых принес в жертву самому себе.

Во Франции учителю отрубили голову за карикатуры из Charlie Hebdo. Полицейские застрелили вооруженного ножом убийцу во время задержания в городе Конфлан-Сент-Онорин, предполагается, что мужчина был родственником одного из учеников, которым преподаватель истории показал каррикатуру на пророка Мухаммеда.

Высушенная голова, используемая в качестве реквизита для фильма, оказалась настоящей. Ритуальный артефакт отправили на родину — в Эквадор.