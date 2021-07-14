Семенченка відпустили із СІЗО під домашній арешт

На суді були присутні особи, готові взяти Семенченка на поруки, серед них — екснардеп Степан Хмара.

Слідчий суддя Соломʼянського районного суду Києва 14 липня змінив запобіжний захід екснардепу Семену Семенченку, відправивши його до 14 вересня під домашній арешт. Раніше він перебував у слідчому ізоляторі СБУ.

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Суд задовольнив клопотання адвоката підозрюваного.

"Маленька перемога у великій війні", — написав у Facebook Семенченко.

На суді були присутні особи, готові взяти Семенченка на поруки, серед них — екснардеп Степан Хмара.

Нагадаємо, 9 червня скасували засідання Київського апеляційного суду зі зміни запобіжного заходу Семенченку. Двоє з трьох суддів взяли самовідвід, оголосивши про тиск з боку адвоката підозрюваного Владислава Добоша. Таким чином розгляд апеляції перенесли на невизначений термін, а підозрюваний залишився під арештом.

Семенченка заарештували за підозрою у створенні незаконного збройного формування. Згідно з матеріалами СБУ, воно діяло на території Іраку, Сирії та Лівії.

Крім того, Семенченка підозрюють в обстрілі будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета у 2019 році.