Семенченка відпустили із СІЗО під домашній арешт
На суді були присутні особи, готові взяти Семенченка на поруки, серед них — екснардеп Степан Хмара.
Слідчий суддя Соломʼянського районного суду Києва 14 липня змінив запобіжний захід екснардепу Семену Семенченку, відправивши його до 14 вересня під домашній арешт. Раніше він перебував у слідчому ізоляторі СБУ.
Суд задовольнив клопотання адвоката підозрюваного.
"Маленька перемога у великій війні", — написав у Facebook Семенченко.
На суді були присутні особи, готові взяти Семенченка на поруки, серед них — екснардеп Степан Хмара.
Нагадаємо, 9 червня скасували засідання Київського апеляційного суду зі зміни запобіжного заходу Семенченку. Двоє з трьох суддів взяли самовідвід, оголосивши про тиск з боку адвоката підозрюваного Владислава Добоша. Таким чином розгляд апеляції перенесли на невизначений термін, а підозрюваний залишився під арештом.
Семенченка заарештували за підозрою у створенні незаконного збройного формування. Згідно з матеріалами СБУ, воно діяло на території Іраку, Сирії та Лівії.
Крім того, Семенченка підозрюють в обстрілі будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета у 2019 році.