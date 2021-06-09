Засідання по апеляції Семенченка перенесли через самовідвід суддів

Судді заявили про тиск з боку адвоката Семена Семенченка, тому екскерівника батальйону "Донбас" залишили під арештом.

9 червня в столиці скасували засідання Київського апеляційного суду зі зміни запобіжного заходу колишньому народному депутату Семену Семенченку. Подробиці і причини такого рішення повідомило видання "Країна".

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Двоє з трьох суддів взяли самовідвід, оголосивши про тиск з боку адвоката підозрюваного Владислава Добоша. Таким чином розгляд апеляції перенесли на невизначений термін, а Семен Семенченко залишається під арештом. Вранці 10 червня Київський апеляційний суд автоматично розподілить суддів і призначить нову дату засідання.

За даними телеграм-каналу Klymenko Time, судді є фігурантами кримінальної справи, у якій також фігурує адвокат Владислав Добош.

Після невдалого засідання Семен Семенченко заявив, що правоохоронці допитують його за запитом КДБ Білорусі. За словами підозрюваного, він за дорученням Міноборони ділився досвідом з білоруськими опозиціонерами, які у 2020 році приїжджали в Україну, а зараз вони проходять на батьківщині в кримінальних справах про тероризм.

"Не було зброї, ми ділилися досвідом 2014 про протидію, бо всі чекали, що якщо будуть силові сценарії в Білорусі, почнеться російська агресія", — підкреслив ексдепутат.

Під будівлею апеляційного суду зібралася велика група для підтримки Семена Семенченка, у тому числі бійці батальйону "Донбас". Деякі з них написали заяви, щоб взяти фігуранта справи на поруки.

Семена Семенченка заарештували за підозрою в створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК "Вагнер". Згідно з матеріалами СБУ, група діяла на території Іраку, Сирії та Лівії, вербувала добровольців в Україні.

Крім того, Семена Семенченка підозрюють в обстрілі будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета у 2019 році. Слідство припускає, що Семенченко підключив до цього двох учасників незаконного формування.

Раніше повідомляли, що КДБ Білорусі попросив Україну про допомогу в розслідуванні справи, пов'язаної з Семеном Семенченком. Слідчий відділ підозрює чотирьох громадян Білорусі в зберіганні боєприпасів і тиску на органи влади.