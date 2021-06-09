Заседание по апелляции Семенченко перенесли из-за самоотвода судей

Судьи заявили о давлении со стороны адвоката Семена Семенченко, поэтому экс-руководителя батальона "Донбасс" оставили под арестом.

9 июня в столице отменили заседание Киевского апелляционного суда по изменению меры пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко. Подробности и причины такого решения сообщило издание "Страна".

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Двое из трех судей взяли самоотвод, объявив о давлении со стороны адвоката подозреваемого Владислава Добоша. Таким образом рассмотрение апелляции перенесли на неопределенный срок, а Семен Семенченко остается под арестом. Утром 10 июня Киевский апелляционный суд автоматически распределит судей и назначит новую дату заседания.

По данным Телеграм-канала Klymenko Time, судьи являются фигурантами уголовного производства, в котором также фигурирует адвокат Владислав Добош.

После несостоявшегося заседания Семен Семенченко заявил, что правоохранители допрашивают его по запросу КГБ Беларуси. По словам подозреваемого, он по поручению Минобороны делился опытом с белорусскими оппозиционерами, которые в 2020 году приезжали в Украину, а сейчас они проходят на родине по уголовным делам о терроризме.

"Не было оружия, мы делились опытом 2014 года по противодействию, потому что все ожидали, что если будут силовые сценарии в Беларуси, начнётся российская агрессия", — подчеркнул экс-депутат.

Под зданием апелляционного суда собралась большая группа для поддержки Семена Семенченко, в том числе бойцы батальона "Донбасс". Некоторые из них написали заявления, чтобы взять фигуранта дела на поруки.

Семена Семенченко арестовали по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК "Вагнер". Согласно материалам СБУ, группа действовала на территории Ирака, Сирии и Ливии, вербовала добровольцев в Украине.

Кроме того, Семена Семенченко подозревают в обстреле здания телеканала "112 Украина" из гранатомета в 2019 году. Следствие предполагает, что Семенченко привлек для этого двух участников незаконного формирования.

Ранее сообщали, что КГБ Беларуси попросила Украину о помощи в расследовании дела, связанного с Семеном Семенченко. Следственный отдел подозревает четырех граждан Беларуси в хранении боеприсаов и давление на органы власти.