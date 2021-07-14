Семенченко отпустили из СИЗО под домашний арест
На суде присутствовали лица, готовые взять Семенченко на поруки, среди них – экс-нардеп Степан Хмара.
Следственный судья Соломенского районного суд Киева 14 июля изменил меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко, отправив его до 14 сентября под домашний арест. Ранее он находился в следственном изоляторе СБУ.
Суд удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого.
"Маленькая победа в большой войне", – написал в Facebook Семенченко.
На суде присутствовали лица, готовые взять Семенченко на поруки, среди них – экс-нардеп Степан Хмара.
Напомним, 9 июня отменили заседание Киевского апелляционного суда по изменению меры пресечения Семенченко. Двое из трех судей взяли самоотвод, объявив о давлении со стороны адвоката подозреваемого Владислава Добоша. Таким образом рассмотрение апелляции перенесли на неопределенный срок, а подозреваемый остался под арестом.
Семенченко арестовали по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Согласно материалам СБУ, оно действовало на территории Ирака, Сирии и Ливии.
Кроме того, Семенченко подозревают в обстреле здания телеканала "112 Украина" из гранатомета в 2019 году.