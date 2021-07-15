Шляхом клієнта: навіщо топ-менеджери Фокстрот підмінили продавців

30 керівників на чолі з CEO пішли на один день працювати у роздрібні магазини. Що з цього вийшло?

Проєкт назвали «Офісним десантом»: головна ідея полягала в тому, щоб керівники різних підрозділів головного та регіональних управлінь мережі електроніки та побутової техніки Фокстрот «висадилися» на територію роздрібних магазинів та побачили все, з чим щодня стикаються продавці, кур’єри та всі інші працівники, які безпосередньо працюють з клієнтами.

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«Висадка» відбулася одночасно у п’яти флагманських магазинах столиці: у ТРЦ Retroville, COSMO Multimall, Piramida, ТЦ «Gorodok Gallery» та у найбільшому «Фокстрот» на пр-ті С.Бандери, 21. Учасників-топів залучили попрацювати один день на таких посадах: продавець, касир, працівник зони видачі інтернет-замовлень, адміністратор сервісів, кредитний брокер і сервіс менеджер. Крім цього, кілька працівників увійшли до складу трьох екіпажів власної служби доставки як кур’єри.

Головним завданням «десанту» стало всебічне дослідження клієнтського шляху у магазині, оцінка ефективності впроваджених інновацій, перевірка власноруч всіх процесів задля кращого розуміння проблем, з якими стикаються співробітники роздробу та поліпшення клієнтського досвіду завдяки удосконаленню робочих процесів.

Щоб якісно робити на місцях, топ-менеджери заздалегідь пройшли ретельну теоретичну підготовку шляхом двотижневих навчальних курсів, а до виходу на зміну були допущені тільки після успішної здачі відповідних тестів.

«Цього року ми суттєво змінюємо у Фокстрот підхід до клієнтської політики і переходимо від поняття «клієнторієнтованості» до «клієнтоцентричності», – прокоментував Олексій Зозуля початок робочої зміни на посаді спеціаліста з видачі інтернет-замовлень. – Ми вирішили протестувати всі процеси, щоб виявити сильні і слабкі сторони».

У компанії переконані, що спільна робота у форматі офіс+роздріб дає набагато більше, ніж результати праці поодинці.

Упродовж дня завзяті та натхненні десантники набиралися практичних знань і робили перші успіхи у консультаціях гостей, продажах, вчилися клеїти плівки на смартфони, розміщувати цінники, видавати інтернет-замовлення, проводити платежі на касі, та навіть оформлювати кредити.

«Завдяки такому експерименту вдалося поставити себе на місце персоналу першої лінії і подивитися на багато процесів під іншим кутом, – відгукується про робочий день касиром Наталія Ставраті, маркетинг директор Фокстрот. – Особисто поспілкувалися з клієнтами у форматі «тут і зараз», зробили для себе кілька відкриттів та відчули основні «больові точки». І як результат – народилося багато нових цікавих ідей».

Пліч-о-пліч з офісними стажерами працювали досвідчені «фокстротівці» у ролі наставників. Вони легко і з ентузіазмом сприяли адаптації новачків, навчали лайфхакам та давали практичні поради.

Ось які враження у них склалися у процесі спільної роботи.

«Сподобалось, що люди, які запускають бізнес-процеси, спробували на собі, як це працює в роздрібному магазині, в реальному часі та контакті з самим клієнтом. На практиці оцінили всі плюси й мінуси», – відгукнулася Наталія Лесик, заступник директора магазину.

Тетяна Брюханова, HR-директор Фокстрот, попрацювала продавцем-консультантом та ось що розповіла: «Отримала безпосередній фідбек про задоволеність і вмотивованість співробітників магазинів, їх взаємодію один з одним, зручність користування системою дистанційного навчання. Багато питань обговорили і колективно знайшли рішення одразу на місці. Зафіксували ті питання, що вимагають доопрацювання, та, в підсумку, – їх вирішення стане частиною концепції трансформації. Адже щасливі співробітники роблять клієнтів щасливими, і це – в пріоритеті».

Як зазначила Катерина Гринчук, начальник управління клієнтського досвіду та лідер проєкту, у результаті «десанту» було зафіксовано понад 100 ініціатив, які допоможуть компанії закріпити лідерство, стати ближчою до співробітників і клієнтів. Задачі вже структурували та взяли до детального опрацювання.

«Клієнтський досвід – це не лише про те, щоб зробити нашого клієнта щасливим (як зовнішнього, так і внутрішнього, тобто персоналу), а й дати йому цінність, емоцію, перевершити його очікування та утримати для подальшої взаємодії. Переконаний, що результати «Офісного десанту» стануть рушійною силою у впровадженні змін», – підсумував Олексій Зозуля, виконавчий директор Фокстрот.