Роботодавцю, що розпочав стрілянину, інкримінують "хуліганство". Чоловікові загрожує тюремне увʼязнення.

У селі Бишів Київської області (розташоване недалеко від Фастова) 40-річний власник фірми по бурінню свердловин обстріляв з мисливської рушниці 27-річного найманого працівника, який прийшов отримати зарплату за свою роботу. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби поліції Київської області.

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Так, хлопець прийшов до роботодавця, щоб зажадати від нього виплатити заборгованість із зарплати. Між ними виник конфлікт, під час якого власник фірми взяв зброю і вистрілив кілька разів.

Рушницю вилучили поліцейські як речовий доказ. Власника фірми затримали співробітники Фастівського районного управління поліції.

За фактом даного інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК ("хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї"). Роботодавцю, що розпочав стрілянину, загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

[ + – ] Під Києвом власник фірми обстріляв з рушниці співробітника, який прийшов за зарплатою [ + – ] Під Києвом власник фірми обстріляв з рушниці співробітника, який прийшов за зарплатою

Нагадаємо, в Соломʼянському районі Києва прямо на вулиці сталася стрілянина, під час якої поранили чоловіка. Повідомлялося, що потерпілого поранив інший чоловік, після чого затягнув його в підʼїзд, де тримав якийсь час.

А недавно на Голосіївському чоловік відкрив вогонь по поліцейським. В результаті його затримали і відправили в СІЗО.