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Под Киевом владелец фирмы обстрелял из ружья сотрудника, который пришел за зарплатой

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Охотничье ружье, киевская область, фастов, бышев, работодатель, владелец фирмы, стрельба, ружье, сотрудник, зарплата
Фото: РИА | Под Фастовом работодатель обстрелял из ружья сотрудника, который пришел за зарплатой

Начавшему пальбу работодателю инкриминируют "хулиганство". Мужчине грозит тюремное заключение.

В селе Бышев Киевской области (расположено недалеко от Фастова) 40-летний владелец фирмы по бурлению скважин обстрелял из охотничьего ружья 27-летнего наемного сотрудника, который пришел получить зарплату за свою работу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы полиции Киевской области.

Так, парень пришел к работодателю, чтобы потребовать от него выплатить задолженность по зарплате. Между ними возник конфликт, в ходе которого владелец фирмы взял оружие и выстрелил несколько раз.

Ружье было изъято полицейскими в качестве вещественного доказательства. Владельца фирмы задержали сотрудники Фастовского районного управления полиции.

По факту данного инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК ("хулиганство с применением огнестрельного оружия"). Начавшему пальбу работодателю грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Охотничье ружье, киевская область, фастов, бышев, работодатель, владелец фирмы, стрельба, ружье, сотрудник, зарплата
Под Киевом владелец фирмы обстрелял из ружья сотрудника, который пришел за зарплатой
Охотничье ружье, киевская область, фастов, бышев, работодатель, владелец фирмы, стрельба, ружье, сотрудник, зарплата
Под Киевом владелец фирмы обстрелял из ружья сотрудника, который пришел за зарплатой

Напомним, в Соломенском районе Киева прямо на улице произошла стрельба, в ходе которой ранили мужчину. Сообщалось, что пострадавшего ранил другой мужчина, после чего затащил его в подъезд, где держал какое-то время.

А недавно на Голосеевке мужчина открыл огонь по полицейским. В итоге его задержали и отправили в СИЗО.