Начавшему пальбу работодателю инкриминируют "хулиганство". Мужчине грозит тюремное заключение.

В селе Бышев Киевской области (расположено недалеко от Фастова) 40-летний владелец фирмы по бурлению скважин обстрелял из охотничьего ружья 27-летнего наемного сотрудника, который пришел получить зарплату за свою работу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы полиции Киевской области.

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Так, парень пришел к работодателю, чтобы потребовать от него выплатить задолженность по зарплате. Между ними возник конфликт, в ходе которого владелец фирмы взял оружие и выстрелил несколько раз.

Ружье было изъято полицейскими в качестве вещественного доказательства. Владельца фирмы задержали сотрудники Фастовского районного управления полиции.

По факту данного инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 УК ("хулиганство с применением огнестрельного оружия"). Начавшему пальбу работодателю грозит лишение свободы от трех до семи лет.

[ + – ] Под Киевом владелец фирмы обстрелял из ружья сотрудника, который пришел за зарплатой [ + – ] Под Киевом владелец фирмы обстрелял из ружья сотрудника, который пришел за зарплатой

Напомним, в Соломенском районе Киева прямо на улице произошла стрельба, в ходе которой ранили мужчину. Сообщалось, что пострадавшего ранил другой мужчина, после чего затащил его в подъезд, где держал какое-то время.

А недавно на Голосеевке мужчина открыл огонь по полицейским. В итоге его задержали и отправили в СИЗО.