"Вимагали відрізати вухо або палець": СБУ затримала причетних до нападу на заступника голови АРМА Павленка

До нападу на заступника голови АРМА Володимира Павленка причетні троє осіб. За скоєння злочину зловмисники отримали перший транш в $ 10 тисяч.

СБУ викрила і затримала зловмисників, причетних до замовленого нападу на заступника голови АРМА Володимира Павленка в червні 2021 року, інформує пресцентр спецслужби.

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Як повідомляють силовики, до замаху причетні троє осіб, двоє з яких — вихідці з кримінальних кіл.

Було встановлено, що зловмисникам за грошову винагороду доручили не вбивати заступника голови АРМА Володимира Павленка, а залякати нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.

"За свідченнями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику голови АРМА вухо або палець, а потім це" завдання" замінили на "всадити 2 кулі в руку і ногу". Злочинці отримали передоплату за скоєння злочину. Перший транш, який їм передали замовники, становить $ 10 тисяч. Крім грошей, затримані передали виконавцеві інформацію про особу потерпілого, спосіб його життя, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік і маршрут руху, а також іншу персональну інформацію", — підкреслили в СБУ.

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Співробітники спецслужби провели обшуки за місцем проживання фактичних виконавців і замовників на території Києва та Одеси. За фактом замаху на заступника голови АРМА Володимира Павленка відкриті провадження за двома статтями Кримінального кодексу України ("Підготовка до злочину" і "Умисне тяжке тілесне ушкодження"). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.

За даними пресслужби столичної прокуратури, 16 липня ймовірним злочинцям оголошено підозру в скоєнні злочину. Виконавець повинен був отримати від замовника гроші, що залишилися після скоєння нападу на заступника голови АРМА Володимира Павленка.

"Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального злочину", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Спецоперація СБУ [ + – ] Спецоперація СБУ [ + – ] Спецоперація СБУ [ + – ] спецоперація СБУ [ + – ] спецоперація СБУ [ + – ] спецоперація СБУ

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві підстрелили заступника голови АРМА Володимира Павленка. Декілька озброєних зловмисників напали на Володимира Павленка в його власному будинку ще 2-го червня, а в результаті інциденту заступник голови АРМА отримав вогнепальне поранення середньої тяжкості. Перед збройним нападом співробітникам АРМА розбили вікно в автомобілі, облили кровʼю підʼїзд і повісили свинячу голову на двері.

Також Фокус розповідав, що перед нападом на Володимира Павленка в АРМА провели обшуки за підозрою в розкраданні речдоків на $ 500 тисяч. У разі, якщо провина чиновників буде доведена, їм загрожує 12 років позбавлення волі. Саме розкрадання стало можливим завдяки "співпраці" з адвокатами.