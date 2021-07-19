"Требовали отрезать ухо или палец": СБУ задержала причастных к нападению на замглавы АРМА Павленко

К нападению на замглавы АРМА Владимира Павленко причастны три человека. За совершение преступления злоумышленники получили первый транш в $10 тысяч.

СБУ разоблачила и задержала злоумышленников, причастных к заказному нападению на заместителя главы АРМА Владимира Павленко в июне 2021 года, информирует пресс-центр спецслужбы.

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Как сообщают силовики, к покушению причастны три человека, двое из которых — выходцы из криминальных кругов.

Было установлено, что злоумышленникам за денежное вознаграждение поручили не убивать замглавы АРМА Владимира Павленко, а запугать нанесением тяжких телесных повреждений.

"По показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю председателя АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу". Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $10 тысяч. Кроме денег задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образе его жизни, транспортных средствах, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию", — подчеркнули в СБУ.

[ + – ] Спецоперация СБУ

Сотрудники спецслужбы провели обыски по месту жительства фактических исполнителей и заказчиков на территории Киева и Одессы. По факту покушения на замглавы АРМА Владимира Павленко открыты производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины ("Подготовка к преступлению" и "Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, 16 июля подозреваемым объявлено подозрение в совершении преступления. Исполнитель должен был получить от заказчика оставшиеся деньги после совершения нападения на замглавы АРМА Владимира Павленко.

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления", — говорится в сообщении.

[ + – ] Спецоперация СБУ [ + – ] Спецоперация СБУ [ + – ] Спецоперация СБУ [ + – ] Спецоперация СБУ [ + – ] Спецоперация СБУ [ + – ] Спецоперация СБУ

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве подстрелили замглавы АРМА Владимира Павленко. Несколько вооруженных злоумышленников напали на Владимира Павленко у его собственного дома еще 2-го июня, а в результате инцидента замглавы АРМА получил огнестрельное ранение средней тяжести. Перед вооруженным нападением сотрудникам АРМА разбили окно в автомобиле, облили кровью подъезд и повесили свиную голову на дверь.

Также Фокус рассказывал, что перед нападением на Владимира Павленко в АРМА провели обыски о подозрению в хищении вещдоков на $500 тысяч. В случае, если вина чиновников будет доказана, им грозит 12 лет лишения свободы. Само хищение стало возможно благодаря "сотрудничеству" с адвокатами.