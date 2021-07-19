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"Требовали отрезать ухо или палец": СБУ задержала причастных к нападению на замглавы АРМА Павленко

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СБУ, спецоперация СБУ, обыски СБУ
Спецоперация СБУ

К нападению на замглавы АРМА Владимира Павленко причастны три человека. За совершение преступления злоумышленники получили первый транш в $10 тысяч.

СБУ разоблачила и задержала злоумышленников, причастных к заказному нападению на заместителя главы АРМА Владимира Павленко в июне 2021 года, информирует пресс-центр спецслужбы.

Как сообщают силовики, к покушению причастны три человека, двое из которых — выходцы из криминальных кругов.

Было установлено, что злоумышленникам за денежное вознаграждение поручили не убивать замглавы АРМА Владимира Павленко, а запугать нанесением тяжких телесных повреждений.

"По показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю председателя АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу". Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $10 тысяч. Кроме денег задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, образе его жизни, транспортных средствах, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию", — подчеркнули в СБУ.

Спецоперация СБУ

Сотрудники спецслужбы провели обыски по месту жительства фактических исполнителей и заказчиков на территории Киева и Одессы. По факту покушения на замглавы АРМА Владимира Павленко открыты производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины ("Подготовка к преступлению" и "Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, 16 июля подозреваемым объявлено подозрение в совершении преступления. Исполнитель должен был получить от заказчика оставшиеся деньги после совершения нападения на замглавы АРМА Владимира Павленко.

"Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления", — говорится в сообщении.

СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
Спецоперация СБУ
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко
СБУ, спецоперация СБУ, покушение на Павленко

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве подстрелили замглавы АРМА Владимира Павленко. Несколько вооруженных злоумышленников напали на Владимира Павленко у его собственного дома еще 2-го июня, а в результате инцидента замглавы АРМА получил огнестрельное ранение средней тяжести. Перед вооруженным нападением сотрудникам АРМА разбили окно в автомобиле, облили кровью подъезд и повесили свиную голову на дверь.

Также Фокус рассказывал, что перед нападением на Владимира Павленко в АРМА провели обыски о подозрению в хищении вещдоков на $500 тысяч. В случае, если вина чиновников будет доказана, им грозит 12 лет лишения свободы. Само хищение стало возможно благодаря "сотрудничеству" с адвокатами.