"Провозив усередині": СБУ затримала в "Борисполі" іноземних наркокур'єрів із 2 кг кокаїну (фото)

Канал постачання наркотиків із Латинської Америки організували учасники міжнародного угруповання. Один із кур'єрів провозив кокаїн у шлунково-кишковому тракті.

Співробітники СБУ ліквідували міжнародний наркотрафік, який проходив через аеропорт "Бориспіль", повідомляє пресцентр спецслужби.

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Під час спецоперації оперативники викрили та затримали двох наркокурʼєрів.

Один зі зловмисників сховав кокаїн із Латинської Америки в особистих речах. Другий наркокурʼєр намагався провести заборонені речовини в шлунково-кишковому тракті. Під час слідчих дій оперативники СБУ виявили в затриманих партію кокаїну вагою 2 кг.

За фактом викриття наркотрафіку було відкрито кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України. Іноземним громадянам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

За даними СБУ, канал постачання наркотиків із Латинської Америки був організований учасниками міжнародного злочинного угруповання.

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Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила поліцейську, яка продавала кокаїн із речдоків. За даними оперативників, поліцейська з Одеси неодноразово викрадала наркотики з камери та збувала залежним містянам за допомогою спільників.

Також Фокус розповідав, що у Львові будуть судити іноземців за рекордну партію героїну на 2,3 млрд. Іноземні громадяни під виглядом рису транспортували партію наркотиків на Західну Україну, щоб потім переправити її в країни Євросоюзу. Перед судом у Львові постануть громадяни Туреччини.