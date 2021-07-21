"Провозив усередині": СБУ затримала в "Борисполі" іноземних наркокур'єрів із 2 кг кокаїну (фото)
Канал постачання наркотиків із Латинської Америки організували учасники міжнародного угруповання. Один із кур'єрів провозив кокаїн у шлунково-кишковому тракті.
Співробітники СБУ ліквідували міжнародний наркотрафік, який проходив через аеропорт "Бориспіль", повідомляє пресцентр спецслужби.
Під час спецоперації оперативники викрили та затримали двох наркокурʼєрів.
Один зі зловмисників сховав кокаїн із Латинської Америки в особистих речах. Другий наркокурʼєр намагався провести заборонені речовини в шлунково-кишковому тракті. Під час слідчих дій оперативники СБУ виявили в затриманих партію кокаїну вагою 2 кг.
За фактом викриття наркотрафіку було відкрито кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України. Іноземним громадянам повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
За даними СБУ, канал постачання наркотиків із Латинської Америки був організований учасниками міжнародного злочинного угруповання.
Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила поліцейську, яка продавала кокаїн із речдоків. За даними оперативників, поліцейська з Одеси неодноразово викрадала наркотики з камери та збувала залежним містянам за допомогою спільників.
Також Фокус розповідав, що у Львові будуть судити іноземців за рекордну партію героїну на 2,3 млрд. Іноземні громадяни під виглядом рису транспортували партію наркотиків на Західну Україну, щоб потім переправити її в країни Євросоюзу. Перед судом у Львові постануть громадяни Туреччини.