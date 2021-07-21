"Провозил внутри": СБУ задержала в "Борисполе" иностранных наркокурьеров с 2 кг кокаина (фото)

Канал поставки наркотиков из Латинской Америки организовали участники международной группировки. Один из курьеров провозил кокаин в желудочно-кишечном тракте.

Сотрудники СБУ ликвидировали международный наркотрафик, который проходил через аэропорт "Борисполь", сообщает пресс-центр спецслужбы.

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В ходе спецоперации оперативники разоблачили и задержали двух наркокурьеров.

Один из злоумышленников спрятал кокаин из Латинской Америки в личных вещах. Второй наркокурьер пытался провести запрещенные вещества в желудочно-кишечном тракте. Во время следственных действий оперативники СБУ выявили у задержанных партию кокаина весом в 2 кг.

По факту разоблачения наркотрафика было открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Иностранным гражданам предъявлено подозрение в совершении преступления.

По данным СБУ, канал поставки наркотиков из Латинской Америки был организован участниками международной преступной группировки.

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Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила полицейскую, которая продавала кокаин из вещдоков. По данным оперативников, полицейская из Одессы неоднократно похищала наркотики из камеры и сбывала зависимым горожанам при помощи сообщников.

Также Фокус рассказывал, что во Львове будут судить иностранцев за рекордную партию героина на 2,3 млрд. Иностранные граждане под видом риса транспортировали партию наркотиков на Западную Украину, чтобы потом переправить ее в страны Евросоюза. Перед судом во Львове предстанут граждане Турции.