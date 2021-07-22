"Аеропорт для автобусів": у Києві після реконструкції відкрився Центральний автовокзал

На автовокзалі з'явився готель, а число платформ для автобусів виросло в 2,5 рази.

Центральний автовокзал Києва відкрився після реконструкції, на яку було витрачено близько 100 млн грн. Очікується, що він зможе приймати по 2,5 млн пасажирів на рік.

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За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, модернізація Центрального автовокзалу є "успішним кейсом державно-приватного партнерства".

"У партнерстві з "Київпассервіс" ми перетворили Центральний автовокзал на "аеропорт для автобусів" — сучасний транспортний хаб, де пасажирам зручно і комфортно", — розповів директор компанії "Укрпас" Максим Скляренко.

За його словами, повністю змінена бізнес-модель автовокзалу, забезпечені прозорі умови співпраці для перевізників, запущений онлайн-сервіс продажу квитків із можливістю їх бронювання і викупу на автостанціях. "Найближчим часом ми будемо пропонувати пакет IТ-рішень із управління бізнесом для перевізників", — додав Скляренко

Кількість платформ на оновленому автовокзалі збільшено з 12 до 30, створені комфортні зали очікування, каси, ескалатори, фудкорти, інфраструктура для маломобільних осіб, кімната матері та дитини, туалети та готель на 34 номери.

Відзначимо, у вересні 2020 року повідомлялося, що ТОВ "Бастіон-груп" планує інвестувати близько 2 млн євро в модернізацію Центрального автовокзалу в Києві та завершити роботи в березні 2021 року.

"Бастіон-груп" планувала залучити кошти на модернізацію в українського банку "Комерційний індустріальний банк" і польського Pekao.

У травні-2020 ФДМ завершив угоду з переможцем аукціону з приватизації АТ "Київпассервіс" — "Бастіон-груп" за 230 млн грн.

Умовою приватизації "Київпассервісу" є збереження інвестором діяльності автовокзалів у Києві мінімум на 5 років, а в Київській області мінімум на 15 років.

АТ "Київпассервіс" включає Центральний автовокзал, автостанції "Поділ", "Дарниця", "Полісся", "Південна", "Дачна" в Києві, а також 18 автостанцій у Київській області.

За даними "Опендатабот", кінцевим бенефіціаром "Бастіон-груп" є громадянин Чехії Павел Балик.

Нагадаємо, кілька років тому влада Києва хотіла закрити Центральний автовокзал, оскільки він розташований у центральній частині міста. У 2017 році директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель говорив про плани закрити автостанції "Поділ", "Південна" й "Автовокзал Київ". Натомість хотіли відкрити велику автостанцію "Теремки" на вʼїзді в місто. Але потім ці плани скасували.