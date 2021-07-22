"Аеропорт для автобусів": у Києві після реконструкції відкрився Центральний автовокзал
На автовокзалі з'явився готель, а число платформ для автобусів виросло в 2,5 рази.
Центральний автовокзал Києва відкрився після реконструкції, на яку було витрачено близько 100 млн грн. Очікується, що він зможе приймати по 2,5 млн пасажирів на рік.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, модернізація Центрального автовокзалу є "успішним кейсом державно-приватного партнерства".
"У партнерстві з "Київпассервіс" ми перетворили Центральний автовокзал на "аеропорт для автобусів" — сучасний транспортний хаб, де пасажирам зручно і комфортно", — розповів директор компанії "Укрпас" Максим Скляренко.
За його словами, повністю змінена бізнес-модель автовокзалу, забезпечені прозорі умови співпраці для перевізників, запущений онлайн-сервіс продажу квитків із можливістю їх бронювання і викупу на автостанціях. "Найближчим часом ми будемо пропонувати пакет IТ-рішень із управління бізнесом для перевізників", — додав Скляренко
Кількість платформ на оновленому автовокзалі збільшено з 12 до 30, створені комфортні зали очікування, каси, ескалатори, фудкорти, інфраструктура для маломобільних осіб, кімната матері та дитини, туалети та готель на 34 номери.
Відзначимо, у вересні 2020 року повідомлялося, що ТОВ "Бастіон-груп" планує інвестувати близько 2 млн євро в модернізацію Центрального автовокзалу в Києві та завершити роботи в березні 2021 року.
"Бастіон-груп" планувала залучити кошти на модернізацію в українського банку "Комерційний індустріальний банк" і польського Pekao.
У травні-2020 ФДМ завершив угоду з переможцем аукціону з приватизації АТ "Київпассервіс" — "Бастіон-груп" за 230 млн грн.
Умовою приватизації "Київпассервісу" є збереження інвестором діяльності автовокзалів у Києві мінімум на 5 років, а в Київській області мінімум на 15 років.
АТ "Київпассервіс" включає Центральний автовокзал, автостанції "Поділ", "Дарниця", "Полісся", "Південна", "Дачна" в Києві, а також 18 автостанцій у Київській області.
За даними "Опендатабот", кінцевим бенефіціаром "Бастіон-груп" є громадянин Чехії Павел Балик.
Нагадаємо, кілька років тому влада Києва хотіла закрити Центральний автовокзал, оскільки він розташований у центральній частині міста. У 2017 році директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель говорив про плани закрити автостанції "Поділ", "Південна" й "Автовокзал Київ". Натомість хотіли відкрити велику автостанцію "Теремки" на вʼїзді в місто. Але потім ці плани скасували.