"Аэропорт для автобусов": в Киеве после реконструкции открылся Центральный автовокзал

На автовокзале появилась гостиница, а число платформ для автобусов выросло в 2,5 раза.

Центральный автовокзал Киева открылся после реконструкции, на которую было потрачено около 100 млн грн. Ожидается, что он сможет принимать по 2,5 млн пассажиров в год.

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По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, модернизация Центрального автовокзала является "успешным кейсом государственно-частного партнерства".

"В партнерстве с "Киевпассервисом" мы превратили Центральный автовокзал в "аэропорт для автобусов" – современный транспортный хаб, где пассажирам удобно и комфортно", – рассказал директор компании "Укрпас" Максим Скляренко.

По его словам, полностью изменена бизнес-модель автовокзала, обеспечены прозрачные условия сотрудничества для перевозчиков, запущен онлайн-сервис продажи билетов с возможностью их бронирования и выкупа на автостанциях. "В ближайшее время мы будем предлагать пакет IТ-решений по управлению бизнесом для перевозчиков", – добавил Скляренко

Количество платформ на обновленном автовокзале увеличено с 12 до 30, созданы комфортные залы ожидания, кассы, эскалаторы, фудкорты, инфраструктура для маломобильных лиц, комната матери и ребенка, туалеты и отель на 34 номера.

Отметим, в сентябре 2020 года сообщалось, что ООО "Бастион-групп" планирует инвестировать около 2 млн евро в модернизацию Центрального автовокзала в Киеве и завершить работы в марте 2021 года.

"Бастион-групп" планировала привлечь средства на модернизацию у украинского банка "Коммерческий индустриальный банк" и польского Pekao.

В мае-2020 ФГИ завершил сделку с победителем аукциона по приватизации АО "Киевпассервис" – "Бастион-групп" за 230 млн грн.

Условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на 5 лет, а в Киевской области минимум на 15 лет.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

По данным "Опендатабот", конечным бенефициаром "Бастион-групп" является гражданин Чехии Павел Балик.

Напомним, несколько лет назад власти Киева хотели закрыть Центральный автовокзал, так как он расположен в центральной части города. В 2017 году директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель говорил о планах закрыть автостанции "Подол", "Южная" и "Автовокзал Киев". Взамен хотели открыть большую автостанцию ​​"Теремки" на въезде в город. Но потом эти планы отменили.