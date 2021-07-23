У Миколаївській області танки випадково обстріляли село

Інцидент стався на навчаннях "Cossack Mace-2021". Один із випущених снарядів розірвався на території приватного домогосподарства.

Прокуратурою Миколаївської області порушена кримінальна справа за фактом випадкового обстрілу населеного пункту військовослужбовцями ЗСУ під час навчань "Cossack Mace-2021".

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Як повідомляє пресслужба прокуратури, подія трапилася під час заключної частини навчань на території полігону "Широкий Лан".

"У процесі стрільб, виконуваних військовослужбовцями 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи з танків Т-64 в русі, зафіксовані снаряди, розірвалися неподалік від населеного пункту і на території приватного домогосподарства", — сказано в повідомленні.

У відомстві стверджують, що внаслідок інциденту потерпілих немає. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 липня в Південно-Сахалінську російські військові під час транспортування втратили танк.

У квітні загорівся і вибухнув танк на території 136 бригади Збройних сил РФ.

Також повідомлялося, що винищувач МіГ-29 військово-повітряних сил Польщі під час навчань помилково обстріляв літак, який летів із ним у парі, з 30-мм гармати.