В Николаевской области танки случайно обстреляли село

Инцидент произошел на учениях "Cossack Mace-2021". Один из выпущенных снарядов разорвался на территории частного домохозяйства.

Прокуратурой Николаевской области открыто уголовное дело по факту случайного обстрела населенного пункта военнослужащими ВСУ во время учений "Cossack Mace-2021".

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры, происшествие случилось во время заключительной части учений на территории полигона "Широкий Лан".

"В ходе стрельб, выполняемых военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с танков Т-64 в движении, зафиксированы снаряды, разорвавшиеся неподалеку от населенного пункта и на территории частного домохозяйства", – сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что в результате инцидента пострадавших нет. По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 июля в Южно-Сахалинске российские военные при транспортировке потеряли танк.

В апреле загорелся и взорвался танк на территории 136 бригады Вооруженных сил РФ.

Также сообщалось, что истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре самолет из 30-мм пушки.