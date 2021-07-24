У Харкові п'яні комунальники, які приїхали на виклик, влаштували бійку (відео)

Співробітники "Тепломереж", побачивши, що їх знімають, почали ображати жінку і погрожувати, що в будинку "не буде води".

Увечері 23 липня в Харкові співробітники КП "Харківські тепломережі" приїхали на виклик за адресою вул. Танкопія, 7/2 (найближча станція метро — Палац спорту), щоб ліквідувати наслідки аварії, через яку затопило з четвертого по девʼятий поверхи третього підʼїзду будинку. Однак прибувши на місце комунальники почали випивати, після чого влаштували бійку.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Харківської міської ради в Facebook, а відео інциденту було опубліковано в соцмережах.

Так, співробітники "Тепломереж", дізнавшись, що мешканка будинку знімає їх на камеру, пригрозили "розбити їй телефон" і назвали її "під***сіною", після чого почали погрожувати, що в будинку "не буде води". Один із співробітників тепломереж набрав когось телефоном, заявивши, що йому все "осто***діло".

"З 9 години ранку пити пиво — це осто***діло, так? З газовим обладнанням?", — запитала автор відео.

Після цього, повідомляють у міськраді, співробітники тепломереж почали бійку.

На місце інциденту незабаром приїхала аварійна бригада з керівництвом КП, щоб ліквідувати прорив і оцінити збиток мешканцям. Аварію за підсумком усунули, а винних у події начальника теплової ділянки №1 Жаркова П.А., майстра внутрішньобудинкових мереж Тарана Д.Ю., електрогазозварника Осика Н.А. і слюсаря-сантехніка Короткого Е.А. звільнили з роботи.

[ + – ] У Харкові п'яні комунальники, які приїхали на виклик, влаштували бійку

Нагадаємо, 19 липня в соцмережах опублікували відео, на якому видно, що комунальник під час зливи, яка накрила Київ, поливав клумбу зі шланга.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі будинок залило фекаліями, однак водоканал почав звинувачувати в цьому мешканців.